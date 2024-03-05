貓奴超心動！7-11《時髦的安吉小姐》獨家18款週邊 最低49元帶走
貓奴們必衝！7-11聯名日本超人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」，獨家開發逾18款超萌周邊，Angie是一隻擁有特殊雙瞳的白貓，傲驕又優雅的形象在日本迅速竄紅，7-11是台灣首度獲得該IP日方授權的周邊商品，讓貓奴免飛日本也能收集！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11看好聯名商機正夯，獨家與在社群軟體SNS擁有逾10萬粉絲的新興日本超人氣肖像「Angie La Coquette時髦的安吉小姐合作，藉由授權圖素，以「春遊野餐」、「實用包袋」、「傘具/3C」三大主軸開發馬克杯、圓盤、保冰杯、筆電包、鳥籠傘等多項商品，最低49元起就可帶回家。預購商品3月8日上午11點獨家開賣，其中收納包以及自動摺疊傘，4月17日開賣。
◾時髦的安吉小姐餐盤（花月/紅月）：售價199元
◾時髦的安吉小姐簡約帆布手提袋（白／黑）：售價249元
◾時髦的安吉小姐迷你濕巾(4包×8抽)春櫻：售價49元
◾時髦的安吉小姐 鳥籠直傘-粉櫻：售價299元
◾時髦的安吉小姐陶磁窄口馬克杯（預購）：售價379元
◾時髦的安吉小姐手提保溫保冰兩用杯（預購）：售價780元
◾時髦的安吉小姐可微波陶磁碗（黃/白）預購：售價349元
◾時髦的安吉小姐兩用電腦包（牛仔藍/米）：售價749元
◾時髦的安吉小姐口袋充（愛心款/玫瑰款）：售價990元
◾時髦的安吉小姐收納化妝包(紅/米白）：售價249元
◾時髦的安吉小姐自動折傘（霧雨/春曉）：售價499元
自3月6日至5月6日止，購買安吉小姐周邊商品登錄消費發票，就有機會抽中鑰匙圈、20吋行李箱、輕巧化妝箱、超萌安吉小姐娃娃等限定非賣品。
此外，全家2023年Fa點兌換即將到期，還沒兌換的可別白白浪費了！Fa點每300點相當於現金1元，可於全台全家門市及全盈+PAY指定特店進行消費折抵，更可折抵水電費、瓦斯費、停車費及監理規費用等14項公費代收項目。
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