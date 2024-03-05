連3天買1送1！7-11思樂冰「櫻花玫瑰口味」登場 櫻花杯1地區限定
花季來了！7-11首度開賣「櫻花玫瑰風味」，花系風味思樂冰粉嫩來襲，且3月12日至3月14日歡慶白色情人節更加碼限定全品項特大杯買1送1。此外，手搖飲「七盞茶」歡慶3月8日婦女節以及月14日的白色情人節，有第二杯38元的超值優惠，以及一日限定的門市現場購買芝士奶霜系列品項享買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11思樂冰即將在3月6日起推出全新風味「櫻花玫瑰風味」，中杯售價30元、大杯39元、特大杯45元，另自3月6日至4月2日期間週末五六日，全品項可享第2杯半價；3月12日至3月14日歡慶白色情人節更加碼限定全品項特大杯買1送1。
7-11為了歡慶全新音樂節品牌「高雄櫻花季」，將在3月22日起連續3天在高雄夢時代登場，活動三天內只要在現場購買櫻花玫瑰風味思樂冰，即可獲得限定櫻花季杯身，全台灣只有高雄買得到的櫻花杯，粉粉嫩嫩少女心爆棚。
此外，手搖飲七盞茶舉辦3月女神季活動，只要在3月8日婦女節這天，在門市購買兩杯奶茶類品項，第二杯即可享只需38元的超值優惠，活動品項包括芯月烏奶、日夏奶茶、碧玉奶綠；3月14日白色情人節當天，門市購買芝士奶霜系列品項，即可享有買一送一的優惠（限同品項），適合情侶倆人手一杯。