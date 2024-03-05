中市公幼兒園招生　議員：2歲專班擠破頭

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張芬郁表示，去年4月公共化幼兒園第二階段招生後，3至5歲招生缺額4019人，2歲專班卻「擠破頭」，有1782人備取，她在議會要求教育局及早盤點，改建現有幼兒園設備，朝增收2歲專班的方向前進。
她指出，今年3月新學年度第一階段招生，即將在3月9日辦理線上登記，以大里霧峰為例，大里幼兒園本園和金城、塗城、樹王、日新、草湖分班及大里國小附幼都轉型一班收2歲幼兒，霧峰國小附幼和霧峰幼兒園本園及甲寅、吉峰、坑口、舊正分班也增設一班2歲專班，總計13班可收175人，對家長助益相當大，希望教育局持續盤點，跟上家長需求的腳步。
此外，張芬郁也表示，去年3月，益民非營利幼兒園加入招生行列，趕在8月要開學，結果來不及，只好借用益民國小教室，123天後新園才完工搬回，讓兩校教學品質都受影響，今年北屯區仁美、四張犁非營利幼兒園準備開辦，她要求類似益民非營利幼兒園充促趕招生的情況不要再發生，一定要校區完備再招生。
教育局表示，依施工期程，四張犁非營利幼兒園預計在6月、仁美非營利幼兒園預計在8月完工，但避免天候因素影響施工，所以會要求完工可以上課才會招收新生，此外教育局也持續盤點各區幼兒園招生量能，滿足家長需求。