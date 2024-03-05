不只MacBook Air！蘋果突發新品一次看　手機殼、錶帶24新色開賣

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▪︎ iPhone 15系列矽膠保護殼
外層為矽膠材質，內層有超細纖維，內藏磁石，可以直接把手機貼合在 MagSafe 充電器或放在 Qi 認證充電器上，無須取下保護殼，售價1590元。
新增新色：淡薄荷色、日照色、淡藍色、粉紅色
▪︎ Apple Watch 運動型錶帶
以特製的氟橡膠材質打造，耐用卻又柔軟，服貼手腕，帶來舒適膚觸，售價1600元。
新增新色：淡薄荷色、日照色、淡藍色
▪︎ Apple Watch 單圈錶環
單圈錶環以液態矽膠橡膠製成，具延展性的獨特設計，沒有錶扣、扣環或重疊的部分，因此，配戴超舒適，戴上手腕與取下都很輕鬆方便。每條錶帶都經過紫外線特殊處理，賦予錶帶光滑如絲的外觀。售價1600元
新增新色：淡薄荷色、海南色、粉紅色
▪︎ Apple Watch 編織單圈錶環
採用獨特的彈性設計，可以輕鬆配戴和取下，以1萬6000 條聚酯纖維紗繩細絲環繞超細矽膠線打造，再以雷射切割出精準長度，達到訂製般的舒適貼合。售價3100元
新增新色：日照色、淡藍色、覆盆莓色
▪︎ Apple Watch Hermès Toile H Single Tour 錶帶
設計靈感源自 1930 年推出的經典格紋帆布。Toile H 錶帶，以光滑如絲的織紋材質，演繹輕盈質感。售價1萬900元
新增新色：覆盆子色配淺米色、天藍色配淺米
▪︎ Apple Watch Hermès Twill Jump Single Tour錶帶
採用尼龍織紋材質，濃麗純色，細節處對比鮮明。Twill Jump 錶帶，入手觸感光滑如絲。售價1萬900元
新增新色：天藍色配牛仔藍色、金黃色配牛仔藍色
▪︎ Apple Watch Hermès Tricot Single Tour 錶帶
Tricot 錶帶師法 1930 年代 Hermès 專為駕駛、航海和高爾夫球運動打造的經典手套，以復古為創新，重現時尚風貌。綿延一體的針織工藝，舒適貼合手腕。售價1萬900元
新增新色： 牛仔藍、那不勒斯黃、經典橘色、威瑪犬米色
▪︎ Apple Watch Hermès Kilim Single Tour 錶帶
最能展現運動時尚的 Hermès 錶帶，Kilim 錶帶以柔軟、防水的模塑成形橡膠打造，呈現 H 圖案，搭配便利的摺疊扣設計，輕按即可開啟。售價1萬900元新增新色：白色、天藍色、卡其色