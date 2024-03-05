今日軍武／特勤少將強吻馬尾妹遭拔！神秘黑水公司加持成總統隨扈
上月5日，曾擔任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任的國安局特勤中心少將謝靜華，被拍到酒後在路邊強吻女子。國安局上週六（2日）表示，謝靜華已被列汰除對象。謝靜華曾在美國「黑水」私人保全公司受訓，原本前途一片看好，卻因為黑歷史不斷，落得汰除下場。
記者呂炯昌／台北報導
黑水公司成立於1997年，起初由美國海軍6名「海豹突擊隊」退伍軍人所創立，2001年911事件後，美國發動全球反恐戰爭，黑水公司負責保護阿富汗、伊拉克等恐怖主義猖獗地區美國官員安全，同時也負責訓練伊拉克安全部隊，因而迅速擴展業務。黑水公司成員都是身經百戰的退伍軍人，因此在戰亂地區收費相當昂貴，有些人日薪數千美元，更有人年薪更可高達10萬美金(約300萬)以上。由於薪資比軍隊高出許多，因此能不斷吸引退役特種部隊軍人加入。
黑水公司人員裝備除槍械等輕兵器外，還有輕型攻擊直升機與裝甲車，裝備不比一些小國軍隊遜色。黑水公司成立的訓練中心提供軍隊、政府和執法機構戰術和武器訓練，每年也會不定期舉辦對外開放的短期訓練課程，例如徒手戰鬥課程、狙擊手訓練課程，超過5萬人在黑水訓練中心完成訓練。
黑水公司在短短10年間成為全球最大私人保全公司，年營收1200萬美金。2007年9月16日，黑水公司保安分隊在護送美國國務院官員過程中，殺害14名伊拉克平民，事後調查伊拉克民眾並未對國務院車隊動武，黑水公司也一度被吊銷在伊拉克工作執照，4名黑水公司成員也被美國法院判處殺人罪。之後，黑水公司也被踢爆走私軍火、協助中情局虐囚，因而惡名昭彰。
黑水公司在伊拉克的營運執照雖然在2009年被正式吊銷，但是它們並未離開伊拉克，而是透過不斷改名，以繼續提供美國在伊拉克官員安全服務。黑水公司曾改名為Xe Services LLC，現稱為阿卡德米(Academi)公司，目前在美國有3座訓練中心。