排除斷交！吐瓦魯新任總理就職 外交部政次前往慶賀、會晤
友邦吐瓦魯國於2月26日順利選出新任總理戴斐立（Feleti Teo），並正式組成新政府。外交部今（5）日指出，由外交部政務次長田中光奉派以總統特使身分代表我國政府及人民率團前往吐國祝賀，彰顯兩國篤實邦誼，田中光一行於3月4日啟程，將於3月9日返國，訪吐期間將會與新任總理、吐國總督會面。
記者邱新博／台北報導
外交部說明，田中光此行將出席吐瓦魯新政府成立慶祝活動，並代表蔡英文總統向總理戴斐立及內閣成員申致賀忱。訪吐期間亦將與法拉尼總督（Tofiga Falani）、總理戴斐立、帕納巴外長（Paulson Panapa）等政要會面，就兩國合作計畫交換意見。
今年適逢台吐建交45週年，且兩國相繼於今年1、2月間完成大選，更加凸顯田中光以總統特使訪問吐國的重要意義。未來台吐將基於共享的民主、自由及法治等價值，持續攜手合作，共同推動印太區域的永續、和平與繁榮。
在我國大選結束後即逢諾魯閃電斷交，後續外界也點名同樣舉行大選的吐瓦魯、以及中美洲友邦邦交不穩；而吐瓦魯選舉結束後則因為當地氣候問題，各島議員無法開會推舉出新總理而懸而未決，最後在2月26日選出立場友台的總理戴斐立。
吐瓦魯新任總理戴斐立日前受訪表示，吐瓦魯與台灣共享民主價值，「台灣對吐國非常忠誠」，重申吐國政府將與台北維持邦交關係，排除轉而與中國政府建交的可能性。