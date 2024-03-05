最低1萬元就能買1張！「月配息ETF」00940下週募集、成分股一次看

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00940自1月底就對外宣布募集，以高CP值成分股標的，包含長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普等10大持股，並以月配息加上10元發行價，也就是最低1萬元就可以持有1張，讓小資族、退休族、存股族都能以低價買、輕鬆存、每月領。同時，納入巴菲特價值投資指標的高股息ETF，專注在長期評價走揚潛力股，依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利。預計自3/11到3/15展開募集，即日起開放預購，預計掛牌時間為4/1，每年5月、11月進行換股。
元大投信指出，00940的核心架構是追蹤指數篩選能持續創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力的公司，幫助投資人不只追求滿足高股息目標，更能透過長期投入，參與價值投資所創造的資產增長機會。此外，提醒高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向產品，參加配息也要留意配息率不等於報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。