擋不住了！4月新電價預計將「全面漲」 　估1500萬用戶受影響

最低1萬元就能買1張！「月配息ETF」00940下週募集、成分股一次看

▲近期台股創新高，台股ETF也相當受到投資人喜愛，其中，「月配息ETF」00940最低1萬就能買1張。（圖／資料照片）
▲近期台股創新高，台股ETF也相當受到投資人喜愛，其中，「月配息ETF」00940最低1萬就能買1張。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

台股再度創下歷史新高，今（5）日收盤漲81點、以11386點作收，而台股ETF商品市場也相當熱門，其中，高股息的元大台灣價值高息（00940）是首檔結合巴菲特價值投資，月配息設計，發行價10元、最低1萬元就能持有1張，即日起開始預購，預計從3/11到3/15間開放募集，預計掛牌時間為4/1。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF總受益人從去（2023）年底的607萬人，來到640萬人，其中有7成、約400萬人配置在高股息ETF上，可見高配息股有多受到投資人青睞。

00940自1月底就對外宣布募集，以高CP值成分股標的，包含長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普等10大持股，並以月配息加上10元發行價，也就是最低1萬元就可以持有1張，讓小資族、退休族、存股族都能以低價買、輕鬆存、每月領。同時，納入巴菲特價值投資指標的高股息ETF，專注在長期評價走揚潛力股，依照巴菲特價值投資指標核心的自由現金流量進行選股，自由現金流強勁的企業代表經營穩定，有足夠的現金可以用來發放股利。預計自3/11到3/15展開募集，即日起開放預購，預計掛牌時間為4/1，每年5月、11月進行換股。

元大投信指出，00940的核心架構是追蹤指數篩選能持續創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力的公司，幫助投資人不只追求滿足高股息目標，更能透過長期投入，參與價值投資所創造的資產增長機會。此外，提醒高股息ETF除配息率外，選股策略將直接影響投資表現，建議挑選符合自身投資取向產品，參加配息也要留意配息率不等於報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。

填息才是關鍵！7檔高股息ETF全填息　這2檔還刷新歷史新高價

台積電登725元新天價！AI動能強勁　半導體ETF績效超亮眼

00929今年增加人數「台股ETF之冠」　月配息出爐！3/18最後上車日

高股息ETF續夯！00918配發0.7元　最後參與日為3/15

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞