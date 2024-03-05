外送員取餐遲到！老闆抱怨完目睹「1幕」沉默了 結局讓3萬人淚崩
「原來是因為自己過的幸福才學會了埋怨！」一名串燒店老闆近日在臉書發文分享，他昨（4）日凌晨3時許在準備打烊時，正在等候最後一單外送員來取餐，而他因為等候時間比預期久，心裡冒出些許不耐煩，沒想到接著竟看到外送員坐著輪椅現身取餐，讓他事後在原地反思許久，並感嘆「原來在我不知道的角落、我看不到的地方，有人用盡全力在為了生計努力」，貼文曝光後吸引將近3萬名網友感動淚讚，紛紛直呼「致敬努力生活的每一個人」。
記者賴禹妡／綜合報導
「串癮燒烤」老闆昨日在臉書粉專發文指出，他凌晨3時30分像往常一樣準備下班，看著最後一張外送單，顯示外送員還有2分鐘才會來取餐，但他等了5分鐘仍還是沒看見外送員的身影，因此開始有些不耐煩，「心想不是才兩分鐘嗎？怎麼還沒來拿？」
老闆接著就看到一名坐電動輪椅的男子在店門口張望，便上前詢問是否需要協助，這才發現對方就是該名外送員。「我愣了一下！原來他這麼久才來的原因是這樣…」他把餐點遞給外送員之後，對方說完謝謝又坐著電動輪椅去送餐了。
老闆坦言，他事後站在原地反思，「原來是因為自己過的幸福才學會了埋怨。原來在我不知道的角落、我看不到的地方，有人用盡全力在為了生計努力」，最後更向所有辛苦的外送員致上感謝。
貼文曝光後，立即引來將近3萬名網友按讚，眾人紛紛感動直呼「生活是一面鏡子，體會中學會知足」、「很感人的一篇文章，很值得警醒自己，謝謝好店家，謝謝辛苦的外送員」、「致敬努力生活的每一個人」。老闆也在留言區表示，希望大家未來看到這類努力工作的外送員，即使送餐的時間過長，都能多一點包容及體諒。