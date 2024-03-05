哈日族快看！CUBE卡祭「日本賞」快閃權益　最高10%回饋無上限

根據交通部觀光局統計，2023年台灣出國人次突破1179萬，其中有422萬人次前往日本，佔整體人次的35.7%，榮登國人出國旅遊最愛去國家。不僅如此，日本觀光廳公布2023年日本累積的觀光收入，台灣旅客消費金額高達7786億日圓、約新台幣1634億元)，居各國之冠，顯見台灣人赴日驚人消費力。
國泰世華表示，國人於日本的消費金額逐月提升，觀察卡友於2023年第4季的日本消費，已占整體海外消費2成，並較2022年同期成長超過2倍，持續推升整體旅遊消費成長。順應這波趨勢，國泰世華CUBE卡在既有5大權益包括集精選、樂饗購、玩數位、趣旅行、慶生月之外，再推出全新快閃權益「日本賞」，相較一般信用卡至少半年或一年才會推出新權益，CUBE卡持續以「1+N」新權益型態，觀察消費者需求，因應市場及客戶喜好，於短時間內提供具彈性的優惠權益。
至4月底，赴日旅遊的民眾，在日本實體消費刷CUBE卡，只要透過CUBE App切換「日本賞」權益方案，即享筆筆3.5%小樹點（信用卡）回饋無上限；而有計劃未來去日本旅遊的民眾，透過指定旅行社或旅遊平台安排行程，切換「日本賞」權益方案，也可享最高4.5%小樹點（信用卡）回饋。
無法赴日也沒關係， 在台選購日系商品一樣可賺回饋。「日本賞」也提供國內指定日系名店限時回饋，包含國人喜愛的藏壽司、壽司郎等指定日系餐廳10%回饋，以及DON DON DONKI台灣唐吉訶德、JR 東日本大飯店台北等指定日系生活家居、飯店最高5%回饋。
除了信用卡權益回饋利多，國泰世華銀行同步與國泰優惠APP合作優惠加碼，CUBE卡友除可額外享有多家指定日系商店專屬優惠，活動期間至國泰優惠APP，更可以超值點數兌換指定商品，還可享天天免費抽東京雙人來回機票等多項優惠一次滿足。
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