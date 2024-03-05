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陸漁船翻覆釀死！嗆沒誠意「後果由民進黨負責」　海巡送88萬遭拒

▲中國籍漁船翻覆釀2死事件，台灣與中國協商屢次破局，泉州台辦副主任李朝暉直言由於等不到道歉，已決定返回中國，「衍生的後果由民進黨當局負責！」。（圖／海巡署提供）
▲中國籍漁船翻覆釀2死事件，台灣與中國協商屢次破局，泉州台辦副主任李朝暉直言由於等不到道歉，已決定返回中國，「衍生的後果由民進黨當局負責！」。（圖／海巡署提供）

記者孫唯容／綜合報導

中國籍漁船翻覆釀2死事件，事發至今已過15天，不過台灣與中國雙方尚未達成和解，交涉協商屢傳破局，泉州台辦副主任李朝暉帶領死者家屬等代表團人員，在今（15）日中午抵達殯葬所，面對媒體訪問，李朝暉直言由於等不到道歉，已決定返回中國，「衍生的後果由民進黨當局負責！」海巡第九巡防署金馬澎分署長陳泗川也帶著20萬人民幣（約新台幣88萬元）的慰問金到場，不過家屬拒絕接受。

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據了解，由於屢次協商破局，中國方面人員已失去耐心，預計將坐下午2時的小三通返回大陸。李朝暉表示，經多次協商溝通，台灣方面依舊未對事件發生過程真相做出令人信服的說明，而且言詞顯露矛盾、否認事實、謊話連篇，更對家屬的關切要求設置各種障礙。

李朝暉也點名海委會主委管碧玲，痛批她「出爾反爾歪曲事實」為推卸責任極力辯解，再加上台灣方面參與協商人員已於3月3日離開金門，至今沒有返回，毫無音信，這充分表明民進黨當局沒有解決問題的誠意，「我們也沒有必要再留在金門，由此造成的後果，由民進黨當局負責。」

分署長陳泗川今天也帶著20萬人民幣、折合台幣約88萬元的慰問金到場，陳泗川表示，雖然事情還沒談成，但還是先給一筆慰問金，至少解決目前困境，後續將由紅十字會轉交，並強調「賠償跟撫慰金沒有關聯」，希望目前與中國方面仍保有聯繫管道，希望協商的門不會被關起來。

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