不知特教生狀況！遭毆代課師怨校方忽視職員安全　北市教育局發聲

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影片曝光後，引來網友熱烈討論，對此，校方表示，該名學生是特教生，有情緒障礙等狀況，教務主任獲報有立即到現場，並請家長先帶回該學生，也向教育局聯繫申請特教資源，做情緒障礙學生專業介入協助。
不過，該名遭到攻擊老師，疑似在個人臉書還原事發過程，稱當天是幫忙其他老師代課，上課過程中發現有部分學生分心，因此才出聲制止「多數學生即將課堂無關內容無關內容收起，只剩下該生仍不聽，他再次要求後，學生口出惡言」，接下來就如影片內容發生情節。
該名老師指出，衣服被扯破、後頸和雙手有擦挫傷、眼鏡斷成3截，財損超過1萬元，接著放學去驗傷，老師也在留言處表示「他們可能覺得不需要告訴我，覺得保密比職員安全更加重要」，因為是幫忙代課，事前都未被告知班級狀況。
針對質疑，該校教務處稱，每學期初均會召開特教學生個別化計畫會議，任課教師都會出席會議，同時也會以密件方式寄送學生資訊及發生事件因應作為給導師及任課教師，事發當天，該班任課老師請假遂請其他老師代課，這部分會檢討，並提醒日後在代課時應有更充分的交接資訊。
北市教育局也表示，若任課老師因有事須請其他老師幫忙代課，需將課程進度、作業、班級學生狀況向代課老師交代清楚，該班老師在交接過程中有將大部分資訊給代課老師，但該生特殊情況可能沒有交接到，教育局後續也會提醒學校老師，若需請代課，需將相關交接狀況說明清楚，避免類似情形再度發生，而受傷教師部分，會依就醫後實際狀況提供慰問金。
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