價值逾3600元！1股就能領「大魯閣股東會紀念品」　最後買進日曝

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大魯閣今（5）日公布今年股東會紀念品，將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3,600元，再加碼OPEN POINT，請股東喝美式咖啡。股東持股不限股數均予發放，一股就能領，1000股以上的股東，將再加發消費抵用券800元。
大魯閣表示，今年股東會預計於5月31日舉行，3月28日為有權參加股東會的最後買進日，而股東會紀念品適用於大魯閣旗下10家大魯閣棒壘球打擊場、3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、10家遊戲愛樂園、4家ROLLER 186滑輪場、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及預計於5月底開幕的台中新時代「福湯岩盤浴」。
消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自今年6月1日起至明年1月26日，每月限使用一次，共八次。今年首度跨界合作，加碼贈送OPEN POINT點數，可兌換CITY CAFE美式咖啡1杯。
大魯閣提到，疫後實體消費大幅回溫，受惠大魯閣湳雅廣場去年營收達8億元，去年前3季是睽違12年來首度轉盈，今年有望延續健康營運模式，繼續獲利，同時董事會決議投資300萬美元進軍美國，預計第2季會陸續在加州、德州、拉斯維加斯等簽約，最快今年底、明年初在美國開出首個打擊場。