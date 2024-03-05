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價值逾3600元！1股就能領「大魯閣股東會紀念品」　最後買進日曝

▲大魯閣公布今年股東會紀念品，總價值超過3600元。圖為大魯閣新竹巨城館。（大魯閣提供）
▲大魯閣公布今年股東會紀念品，總價值超過3600元。圖為大魯閣新竹巨城館。（大魯閣提供）

記者林莞茜／綜合報導

隨著疫情解封，運動娛樂商機發酵，連鎖運動場館大魯閣集團甩開營運低谷，宣布今（2024）年股東會預計在5月31日舉行，並同步公告總價值超過3600元的股東會紀念品，當日即可透過「大魯閣 Plus」App線上領取使用，並於6月1日起憑抵用金到場館消費，每月再抽1萬元抵用金，1000股以上的股東，將再加發消費抵用券800元，而3月28日則是有權參加股東會的最後買進日。

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大魯閣表示，前幾年公司體質調整，一直沒辦法發股利，為了回饋股東，才會發出高價值紀念品讓股東有更多福利，而股東變顧客，也有別於傳統領取股東會紀念品的方式；2021年股東原本只有1.1萬人，在連續3年都送紀念品後，股東人數也暴增，到去年的17萬人，去年透過紀念品，就帶動了5000萬元的營收，預估今年股東會紀念品公布後，股東人數有機會挑戰20萬人大關。

大魯閣今（5）日公布今年股東會紀念品，將透過「大魯閣 Plus」APP提供股東「800元消費抵用券」及8張「每月玩樂買1送1券」，總價值升級到超過3,600元，再加碼OPEN POINT，請股東喝美式咖啡。股東持股不限股數均予發放，一股就能領，1000股以上的股東，將再加發消費抵用券800元。

▲加入《NOWnews今日新聞》LINE好友，大魯閣5種票券隨機贈送。（圖／大魯閣提供）
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大魯閣表示，今年股東會預計於5月31日舉行，3月28日為有權參加股東會的最後買進日，而股東會紀念品適用於大魯閣旗下10家大魯閣棒壘球打擊場、3家大魯閣保齡球館、桃園的大魯閣卡丁車場、10家遊戲愛樂園、4家ROLLER 186滑輪場、新竹大魯閣「福湯岩盤浴」及預計於5月底開幕的台中新時代「福湯岩盤浴」。

消費抵用券可直接折抵消費金額；買1送1券則可選擇指定業態消費，自今年6月1日起至明年1月26日，每月限使用一次，共八次。今年首度跨界合作，加碼贈送OPEN POINT點數，可兌換CITY CAFE美式咖啡1杯。

大魯閣提到，疫後實體消費大幅回溫，受惠大魯閣湳雅廣場去年營收達8億元，去年前3季是睽違12年來首度轉盈，今年有望延續健康營運模式，繼續獲利，同時董事會決議投資300萬美元進軍美國，預計第2季會陸續在加州、德州、拉斯維加斯等簽約，最快今年底、明年初在美國開出首個打擊場。

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