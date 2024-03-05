蔡依林仙氣空降巴黎時裝周！突洩心境「人走茶涼」 急壞5萬粉絲
國際天后蔡依林Jolin近來受邀參加巴黎時裝周活動，在當地現身引起騷動，有男粉絲在現場高喊：「Jolin！看妳72變！豔壓群芳！」讓蔡依林忍不住笑出來，看起來心情非常好的她，卻突然在社群媒體上發文表示「人走茶涼」，瞬間引起5萬人關注。
記者吳雨婕／綜合報導
蔡依林在IG貼出多張參加時裝周活動的照片，照片中她穿著黑色禮服，露出纖細雙腿，展現好身材，一頭微捲的長髮，充滿浪漫又嫵媚的風情，不過相比照片中的甜美可人，她發文的文字卻充滿感傷，蔡依林提到：「謝謝邀請，再次體驗時裝周忙碌的人車潮，適應期也隨著年齡增長拉長了許多，人走茶涼，回過神早已事過境遷，會太傷感嗎？」在文章後頭她補充道：「都是黑色的關係。」
文章發布後，截至目前為止有5萬名粉絲按讚，偏負面的文字，也引起粉絲討論，許多人紛紛留言打氣：「粉絲都焦急的每天倒數等妳來開演唱會，最大聲的尖叫只為妳預留」、「下一次見面嗓子叫破給妳聽」、「把『老娘永遠18歲』刻進DNA裡！！拜託美女你超靚好嗎」。
事實上，蔡依林每每出席公開活動無論是時尚品味或者近況，都是外界關注的焦點，最近出席巴黎時裝周活動接受訪問時，蔡依林也分享新年計劃，提到今年將展開「Ugly Beauty」的巡演，此系列演唱會已經在台北、高雄兩地開唱、返場，許多粉絲依舊敲碗蔡依林能再度於台灣演出，先前甚至一度傳出她將要站上大巨蛋舞台，可見蔡依林人氣之高。
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