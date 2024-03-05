午覺睡2小時醒來竟還在桃機！謝金河批：國家的競爭力從機場開始
桃園機場日前才因跑道歲修及維修，導致航班發生大塞機情況，引發不少民眾不滿，而財信傳媒董事長謝金河近日到印度考察也遇上此情況，今（5）日以「國家的競爭力從機場開始」為題表示，原本要從桃機飛到曼谷，坐上飛機睡了一下午覺以為快到，結果還在桃園，更是有感而發指出，台灣經濟力大有進展，但機場建設卻落後，向新任總統喊話「也許這是未來施政很好的著力點」。
記者魏妤庭／台北報導
謝金河表示，這次前往印度的旅程選擇搭泰航，在曼谷機場過境，於班加羅爾機場入境。但在桃園機場上飛機後，已經比預期登機時間晚了近1小時，坐上飛機後，為了等待排隊起飛的班機，又等了近2小時。他說，他坐上飛機趁機睡個午覺，以為飛機已經到曼谷，結果還在桃園機場，原來是因為桃園機場只剩下一個跑道，飛機在桃機打結。
謝金河有感而發感嘆道，這些年，台灣經濟力大有進展，不過機場建設落後，並說「也許這是未來賴總統施政很好的著力點」。同時，他也提到，泰國曼谷的素萬那普國際機場非常大，已經是國際重要轉運中心，過去很多國際線班機都到香港轉機，但現在泰國愈來愈有競爭力，在等飛機空檔於曼谷入境機場大廳，單程走一段就超過1公里，可見泰國政府為了拚觀光，在經營機場上的用力。而印度的班加羅爾機場，走出通關出境大廳彷彿置身大型現代化賣場，而且服務很有效率，印象很深刻。
謝金河認為，桃園機場是蔣經國十大建設留下的建設，這些年台灣努力想成為亞太營運中心，但機場建設相對落後，泰國與印度都蓋出國際化、現代化機場，「台灣也許應該想想，蔣經國十大建設40年後，我們需要什麼樣的新十大建設？」。