黃國昌嗆荒謬到極點！吳思瑤狠酸民眾黨雙黃「要騙小草們可以」
陸籍快艇拒檢釀死事件，國民黨立委昨日於內政委員會中提案成立調閱小組，對此民進黨立委吳思瑤質疑違憲，民眾黨立委黃國昌今（5）日砲轟此論調「荒謬到了極點」，法學常識完全不及格，民進黨為護航行政部門，閹割國會調查權。吳思瑤則反擊，就連司法院秘書長、憲法法庭書記廳長都清楚回答「偵查中案件立院不得調閱相關卷證」，違憲就是違憲，狠酸帶風向大打模糊戰，「要騙小草們可以，要騙全民是不可能的！」
記者陳威叡／台北報導
遭轟言論「荒謬到極點」，吳思瑤也於社群平台發文反擊，強調黃國昌、黃珊珊都是法律人，但其法律專業都在政治意識形態主宰之下，嚴重踐踏了。民眾黨「雙黃唱雙簧」，在金廈海域意外事件採取的立場，除了與國民黨聯手，也與中國裡應外合、配合中國「法律戰」與「認知戰」的劇本演出。
吳思瑤說，就像昨日立院專案報告名稱「撞船」2字，明顯的就是中國包藏禍心的橋段。國民黨趨之若鶩不談，民眾黨竟也甘之束手就擒，再看「海巡事件成立調查小組」這個臨時提案，是藍白兩黨共提，政治的意圖已經超越法律的層次了。
吳思瑤說明，但就法律論法律，還是要講清楚，自己昨天利用質詢司法院的機會，針對「偵辦中案件立院成立調閱小組」是否合憲，請司法院說明，而司法院秘書長、憲法法庭書記廳長都清楚回答，此一提案違反釋字729號「偵查中案件立院不得調閱相關卷證」，違憲就是違憲！
吳思瑤指出，並非「立院不能成立調閱小組」，而是「調閱小組鎖定的調閱主題，不能是檢調偵查中的案件」，稱小藍雙黃不要以人廢言，「違憲」是大法官說的，打臉你們的不只她一人而已，最後狠酸，玩無聊的文字遊戲實在很low，帶風向大打模糊戰，「要騙小草們可以，要騙全民是不可能的！」