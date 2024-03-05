藏壽司員工終於全招了！「正確規則」一堆人吃錯：實在很可憐

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貼文一出，不少網友紛紛回應「沒垃圾桶真的很不方便」、「我也覺得藏壽司這點很奇怪，我是都放在桌上啦」、「丟進去洞口啊，桌子不是拿來吃東西的嗎？」、「難怪回收口都有一股臭酸味.....原來很多人都把廚餘丟進去喔」、「印象中垃圾是要放在桌上的耶，回收洞口只能丟盤子而已！」
藏壽司「正確規則」公開了！垃圾丟「收盤洞口」害慘員工
而雖然PTT上並沒有員工出面，不過在「Dcard」上卻有相關討論釣出許多受不了的藏壽司員工解答，「藏壽司那個洞口就是只能丟盤子，廚餘垃圾請不要丟進去，拜託了.....」、「拜託垃圾跟廚餘都不要丟進去，碗區會很可怕，一堆東西飄在那邊.....」、「醬油的碟子可以丟入洞口不會算盤數，但是垃圾廚餘、濕紙巾都是不能丟進去的喔！」、「一堆人都亂丟一通....真的覺得亂可以叫店員先來收，但不要再丟廚餘跟跟衛生紙等除了盤子以外東西進去了」。
除此之外，也有不少在藏壽司工作過被分配「洗碗區」的員工出面表示「那個水槽真的是刷到懷疑人生，一堆蝦尾、炸物屑屑、衛生紙等等，一整天下來真的崩潰」、「拜託大家廚餘真的不要再丟進洞口了，打烊班碗區的人真的很辛苦，一堆海鮮垃圾臭到不行」、「那個槽說真的一天下來那個真的不好聞，滿滿的海鮮味跟醋味，尤其又有一堆廚餘的時候，站碗區的人真的很可憐.....」。
藏壽司「回收盤子下水道」曝光！垃圾、廚餘太多可以這樣做
而事實上，日本藏壽司YouTube頻道就曾揭露藏壽司餐盤回收洞口的真面目，餐盤在丟入之後，裡頭是一條長長的滑水道，會隨著水流進到廚房的洗碗槽內，最後透過員工撿拾後，使用自動洗碗機清洗，由此可以想像如果客人將許多垃圾都丟到水道當中，不僅可能造成堵塞，還可能因為堆積到最後發出異味，也造成店員清潔上的困擾。
《NOWnews》記者去吃藏壽司的經驗來說，由於店家並沒提供如爭鮮有「小垃圾桶」或者是壽司郎盤子可以放置廚餘、垃圾，因此自身與同行友人都會自己打開濕紙巾鋪在桌上擺放廚餘、垃圾，如果桌上不可排除的垃圾覺得有點太多時，可以呼叫店員「先行協助收拾桌面」，如此一來自己也能夠在用餐吃一段落時保持桌面整潔，也能夠讓店員不再面對洗碗工作的難度提升，下回去吃藏壽司時，大家還是多多記得這項規則囉！