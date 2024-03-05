全家霜淇淋地位不保了！眾瘋吃這間「1支20元」　7-11買1送1限3天

藏壽司員工終於全招了！「正確規則」一堆人吃錯：實在很可憐

▲日本壽司一直在台灣深受老饕喜愛，其中品牌「藏壽司」憑藉吃壽司玩扭蛋的消費模式，擄獲大批忠實顧客。（圖／藏壽司提供）
▲日本壽司一直在台灣深受老饕喜愛，其中品牌「藏壽司」憑藉吃壽司玩扭蛋的消費模式，擄獲大批忠實顧客。（圖／藏壽司提供）

記者張嘉哲/綜合報導

日本壽司一直在台灣深受老饕喜愛，近幾年也有越來越多日本迴轉壽司品牌進駐台灣，每家店都靠不同特色吸引不同客群。其中，藏壽司就是以「扭蛋」聞名，透過跟各大IP聯名結合扭蛋遊戲，在台灣擄獲顧客的心。然而，近日就有網友討論「大家去吃藏壽司會把垃圾丟在哪裡？」貼文引起廣大迴響，然而就有許多藏壽司員工也出面解答真相，並且揭開藏壽司用餐「正確規則」，直言一堆人都吃錯，讓洗碗區的人實在可憐。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「前一陣子去吃藏壽司，結果發現桌上根本沒有垃圾桶，吃完的貝殼、蝦子的蝦尾、芥末的包裝都不知道要丟哪裡，想問你們是直接丟在桌上，還是一樣送進盤子回收口？據我所知下面是滑水道，垃圾可以丟進去嗎？有沒有員工可以解答一下。」

貼文一出，不少網友紛紛回應「沒垃圾桶真的很不方便」、「我也覺得藏壽司這點很奇怪，我是都放在桌上啦」、「丟進去洞口啊，桌子不是拿來吃東西的嗎？」、「難怪回收口都有一股臭酸味.....原來很多人都把廚餘丟進去喔」、「印象中垃圾是要放在桌上的耶，回收洞口只能丟盤子而已！」

▲藏壽司最獨特的賣點，就是只要顧客須將5個空盤投入回收槽內，就能獲得一次抽取扭蛋的機會。（圖／取自爆廢公社）
▲藏壽司最獨特的賣點，就是將餐盤丟進洞口之後可以「扭蛋」，吸引不少客人上門消費。（圖／取自爆廢公社）
藏壽司「正確規則」公開了！垃圾丟「收盤洞口」害慘員工

而雖然PTT上並沒有員工出面，不過在「Dcard」上卻有相關討論釣出許多受不了的藏壽司員工解答，「藏壽司那個洞口就是只能丟盤子，廚餘垃圾請不要丟進去，拜託了.....」、「拜託垃圾跟廚餘都不要丟進去，碗區會很可怕，一堆東西飄在那邊.....」、「醬油的碟子可以丟入洞口不會算盤數，但是垃圾廚餘、濕紙巾都是不能丟進去的喔！」、「一堆人都亂丟一通....真的覺得亂可以叫店員先來收，但不要再丟廚餘跟跟衛生紙等除了盤子以外東西進去了」。

除此之外，也有不少在藏壽司工作過被分配「洗碗區」的員工出面表示「那個水槽真的是刷到懷疑人生，一堆蝦尾、炸物屑屑、衛生紙等等，一整天下來真的崩潰」、「拜託大家廚餘真的不要再丟進洞口了，打烊班碗區的人真的很辛苦，一堆海鮮垃圾臭到不行」、「那個槽說真的一天下來那個真的不好聞，滿滿的海鮮味跟醋味，尤其又有一堆廚餘的時候，站碗區的人真的很可憐.....」。

▲在藏壽司用餐的時候，像是蝦尾、天婦羅屑、廚餘甚至是濕紙巾、芥末包等垃圾都是不能丟進盤子回收洞口的！（圖/Tik Tok）
▲在藏壽司用餐的時候，像是蝦尾、天婦羅屑、廚餘甚至是濕紙巾、芥末包等垃圾都是不能丟進盤子回收洞口的！（圖/Tik Tok）
藏壽司「回收盤子下水道」曝光！垃圾、廚餘太多可以這樣做

而事實上，日本藏壽司YouTube頻道就曾揭露藏壽司餐盤回收洞口的真面目，餐盤在丟入之後，裡頭是一條長長的滑水道，會隨著水流進到廚房的洗碗槽內，最後透過員工撿拾後，使用自動洗碗機清洗，由此可以想像如果客人將許多垃圾都丟到水道當中，不僅可能造成堵塞，還可能因為堆積到最後發出異味，也造成店員清潔上的困擾。

《NOWnews》記者去吃藏壽司的經驗來說，由於店家並沒提供如爭鮮有「小垃圾桶」或者是壽司郎盤子可以放置廚餘、垃圾，因此自身與同行友人都會自己打開濕紙巾鋪在桌上擺放廚餘、垃圾，如果桌上不可排除的垃圾覺得有點太多時，可以呼叫店員「先行協助收拾桌面」，如此一來自己也能夠在用餐吃一段落時保持桌面整潔，也能夠讓店員不再面對洗碗工作的難度提升，下回去吃藏壽司時，大家還是多多記得這項規則囉！

▲藏壽司的回收盤子洞口「內部水道」曝工，可想像如果把廚餘、垃圾全丟進去，最後終點的碗區會有多可怕，根本是店員的地獄。（圖/藏壽司YT）
▲藏壽司的回收盤子洞口「內部水道」曝光，可想像如果把廚餘、垃圾全丟進去，最後終點的碗區會有多可怕，根本是店員的地獄。（圖/藏壽司YT）

 

藏壽司「扭蛋必中」方法瘋傳！實測結果曝光　日本官方無奈說話了

藏壽司飽到吐「扭蛋仍沒中獎」！店家1招神解　老饕全愣：太聰明

台灣最強迴轉壽司公佈！冠軍「日本人認證過」　爭鮮、藏壽司輸它

平價迴轉壽司別只吃爭鮮！「低調姐妹店」藏4年　老饕吃過回不去

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞