MLB／大谷翔平辦得到！改寫邦茲史詩紀錄 日本名捕大膽預測74轟
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平因右肘手術影響，本賽季從「二刀流」變為一刀流，將專注於打擊上面，外界對他刷新大聯盟單季全壘打紀錄期待與日俱增。大谷翔平上個賽季以44轟贏得個人首次美聯全壘打王的殊榮，有鑑於此，前日本職棒名捕里崎智也對大谷刷新大聯盟單季全壘打紀錄抱持樂觀態度，大膽預測本季大谷有望擊出74支全壘打，改寫全壘打王邦茲（Barry Bonds）歷史紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
上個賽季大谷翔平在天使隊135場出賽，擊出44支全壘打，在2022年創下了個人單季最多的46支全壘打。按照這樣的節奏，如果大谷能夠全勤出賽，大谷有望達到更高的全壘打數，專家推估可擊出53發全壘打。
大谷翔平在春訓期間展現怪力，即便右手肘開刀仍頻頻開轟，絲毫不受手術影響，因此里崎智也在節目上大膽預測，大谷翔平將以74轟打破全壘打王邦茲單季最多轟紀錄。
被問到理由時，里崎智也激動說道：「邦茲曾單季擊出73轟（2001年），如果大谷翔平專注於打擊的話，74支並非不可能的任務！」
Bonds單季73轟，以及大聯盟生涯762轟依舊大聯盟難以打破的障礙。除了邦茲之外，單季能夠擊出70轟以上的球員也僅有馬怪爾（Mark McGwire）一位；馬怪爾在1998年賽季單季扛出70轟。
里崎智也提到，就如鈴木一朗締造的大聯盟單季262安打紀錄一樣，大谷翔平絕對有潛力改寫單季最多轟紀錄，他滿懷信心地說：「就讓我們用所有日本人的力量，幫助大谷重新改寫大聯盟紀錄！今年真的很有機會。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁