同空間就能傳！醫喊「打MMR」防麻疹 疾管署曝「先給這群人」
新北市近期爆發麻疹群聚事件、且個案多集中於中和地區，衛福部疾管署今（5）日再公布2例與指標個案足跡重疊、因此染疫的個案，相關疫情更擴及永和地區。但對於有醫師呼籲1981年後出生的民眾自費打「MMR疫苗」防麻疹感染，疾管署副署長羅一鈞表示，3到4月是麻疹高峰期，後續還是會有個案出現，但民眾不用因此搶打，目前希望通過適度調度、優先把疫苗給風險最高的醫護人員。
記者林志怡／台北報導
新北市中和、永和地區近期陸續新增本土麻疹群聚個案，指標個案為2月19日公布的新北市中和30多歲男性，後2月28日新增一位30多歲北部某醫院醫護人員，曾於醫院工作時與指標個案有接觸；疾管署今日再公布一例新北市中和20多歲女性與新北市永和40多歲個案，分別與指標個案在醫院、社區有過足跡重疊。
羅一鈞指出，3到4月是麻疹疫情的高峰期，預估後續還會有個案出現，疾管署已請醫院加強醫療院所警覺心與通報，並請醫院檢視是否有麻疹免疫力不完整醫護人員。
此外，羅一鈞說，疾管署檢視目前麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）自費市場情況，與藥廠確認庫存後，可調度1萬劑作為疫情緊急需求使用，並將提供與各衛生局合理分配使用。
羅一鈞也提到，近期有多位醫師建議，1981年後出生的民眾可自費接種MMR疫苗，預防麻疹感染，但因為目前國內庫存有限，自費市場暫時希望優先提供給風險最高的醫護人員，呼籲民眾不用因為麻疹疫情而搶打疫苗，避免原應用於醫護人員調度使用的劑量不足。
對於民眾希望自費接種MMR疫苗，羅一鈞說，目前已經請兩間疫苗廠進口更多麻疹疫苗，以供應國內自費市場需求，但還需要時間處理，疾管署目前在等待疫苗廠商回報進貨時程中。