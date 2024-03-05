這些人520就滾蛋？傳賴清德下軍令狀　新內閣名單恐「見光死」

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交通部長王國材因禁絕中國旅行引發業者反彈，再加上行人地獄、交通違規記點等問題，引發民怨。然而，王國材面對媒體詢問去留時，卻直言「沒被徵詢」。王國材歷練豐富，包括代理交通部長、中華郵政董事長、台灣港務公司董事長等，但正式成為部長後飽受批評，據傳已萌生退意。無論王國材是否會留在新內閣，新團隊仍得面對他在內閣改組前重啟的「赴陸禁團令」，且必須在新總統就職後的6月執行。
雖然主要砲火集中於勞動部長許銘春，但經濟部長王美花也面臨極大壓力。台灣產業界缺水、缺電問題仍無法獲得緩解，成為在野黨攻擊執政當局主軸。立院新會期開始就宣布漲電價更引發民怨。外界預期新內閣上任後將持續面臨這些議題。外傳王美花不會留任，而是轉任督導財經業務的政務委員。
若王美花卸任經濟部長，次長曾文生與國發會主委龔明鑫就是最有可能接任的人選。曾文生畢業於台大土木系，後來成為經發局長。龔明鑫則是蔡英文的產業政策規畫者。據政壇人士指出，賴清德仍對於高端疫苗的負面爭議耿耿於懷，對前衛福部長陳時中的人馬保持戒心。然而，現任衛福部長薛瑞元卻一直沒有留任與否的消息傳出。次長王必勝則可能轉任部立桃園醫院院長。但根據王必勝身邊的人指出，儘管王必勝仍有意貢獻醫療政策經驗，但他並不特別看重內閣職位，因為轉任商立醫院院長，薪水立即上漲了三倍。