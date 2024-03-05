鬼鬼剛花4000萬買第4間房！將再入手新屋 爆祕婚羞曝真相
藝人修杰楷、鬼鬼（吳映潔）今（5）日擔任知名運動品牌「運動好友」，並出席記者會。鬼鬼去年透露花了4000萬購入第4間房，今天受訪時提到正在著手買入第5間房，演藝圈小富婆絕非浪得虛名，而她今天現身被媒體發現無名指戴著戒指，記者追問她是否有好事要宣布，她害羞反駁，強調沒有祕婚。
記者吳雨婕／台北報導
鬼鬼先前接受訪問時透露，2016年時已經擁有2棟房產，去年5月時則是以約4000萬在松山區購入了第4間房，還花了700萬裝潢，非常大手筆，每個月都要扛20多萬房貸也心甘情願，今天受訪時談到買房，媒體笑虧她拍照時手一直比5，是不是在暗示購入第5間房，她瞪大雙眼，對媒體開玩笑的說：「你不要陷害我！」但也坦言，的確正在著手買入第5棟房子的準備，這個目標預計會在明後年達成。
今天出席活動，鬼鬼被眼尖的媒體發現雙手無名指上都有戒指，現場記者也趕緊關心鬼鬼的感情現況，是不是祕婚，她嬌嗔反駁：「這個講很多次了！是造型搭配啦！」此外，鬼鬼日前在社群媒體上透露斷食2天，外界非常關心她的身體狀況，她一開始表示今天不聊這個，但記者私下關心詢問，她才鬆口提到，前陣子滑雪的時候摔到尾椎，雖已經康復，但暫時不能運動，所以靠斷食排毒一下。至於有無與好友炎亞綸聯絡，鬼鬼避免模糊焦點，僅回應：「謝謝。」
明天是修杰楷41歲生日，他透露為了避免被惡整，所以這幾天除了太太賈靜雯的電話外，不接其他人的電話也不回簡訊，鬼鬼聽聞立刻引導全場唱起生日快樂歌，讓修杰楷一時尷尬又好笑，談到生日願望，他提到想要有3天的假期，一個人獨自旅行。此外，有趣的是，在記者會上，鬼鬼一登台就口誤，把「2024年第一次見面」，說成了「2014年」，引起全場笑聲不斷。本次修杰楷除了擔任品牌運動好友，還是鬼鬼的跑步教官，讓鬼鬼驚慌不已的表示：「他很嚴格，好可怕喔！」
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