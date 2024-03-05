全家耿鬼霜淇淋國外爆紅！「藍莓霜淇淋」台灣全家也有 開賣日曝
全家3月5日剛開賣100%靜岡抹茶霜淇淋，官方又提早曝光新口味「山丘藍台灣藍莓」，預計將於4月初於全家門市開賣，按照往例高機率在4月5日就能品嚐得到，而事實上，目前馬來西亞全家霜淇淋，也推出寶可夢耿鬼主題的藍莓霜淇淋，在網路引發大量討論，等4月台灣全家也吃得到藍莓霜淇淋了！同時，7-11則是新推出「珍芋香牛奶霜淇淋」，3月12日至3月14日還有限時3天買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家攜手本土藍莓品牌藍莓品牌「山丘藍」合作，將在4月推出新口味霜淇淋「山丘藍台灣藍莓」使用新鮮的山丘藍藍莓製作，藍莓香氣十足、酸甜適中，4月將於「全家」正式登場，敬請消費者期待。
事實上，除了台灣全家即將推出藍莓口味霜淇淋外，馬來西亞的全家3月攜手寶可夢，推出全新聯名霜淇淋，以紫色的耿鬼為主角，搭配上同樣色系的藍莓霜淇淋，引發社群討論，更有不少網友敲碗希望台灣也可以販售。雖然4月推出的「山丘藍台灣藍莓」霜淇淋，與馬來西亞的藍莓霜淇淋原料不相同，但也實現網友敲碗藍莓霜淇淋開賣的願望。
7-11面對全家霜淇淋「100%靜岡抹茶霜淇淋」，以及接下來的「山丘藍台灣藍莓霜淇淋」重磅出擊下，將於3月6日起陸續開賣新口味「連珍芋香牛奶霜淇淋」，聯名基隆在地百年名店「連珍糕餅店」，老師父手工傳授指導，口口都能嚐到真材實料，每支原售價49元。
且7-11霜淇淋3月6日至4月2日期間週末五六日憑icash2.0或icash PAY支付享第2支半價優惠；3月12日至3月14日逢白色情人節更加碼三日不限支付工具買1送1。
而山丘藍台灣藍莓品牌主打100%無農藥殘留、完熟採摘更加大顆鮮甜，更從嘉義阿里山下產地直送，大幅降低運送碳足跡，對環境更加友善，即起7-11、全家、家樂福、Mia C’bon、聖德科斯等通路，也都上市販售「山丘藍」的新鮮藍莓。全家門市即起開賣山丘藍台灣藍莓，每盒嘗鮮價109元（原價129元），7-11、全家線上則同步推出100克6入禮盒，特價909元（原價1091元）。