上月才刮中1.5萬！他「同間彩券行」再爽獲3千萬 中獎祕訣全說了
美國一名男子1月在便利商店購買刮刮樂時，幸運刮中500美元（約台幣1.5萬元），沒想到1個月後，他用該筆獎金再度於同一間店購買刮刮樂，竟又刮中100萬美元（約新台幣3159萬元），神扯運氣讓全場驚呆，他也大方曝光中獎祕訣，就是先找到自己的幸運號碼。
記者賴禹妡／綜合報導
綜合外媒報導，美國麻薩諸塞州伍斯特市一名男子馬丁斯（Deivson Alves Martins）今年1月在當地便利商店購買刮刮樂「Billion Dollar Extravaganza」，當場幸運刮中500美元。
馬丁斯1個月後再度回到同一間店購買刮刮樂，沒想到這次竟贏得真正大獎100萬元美金（約新台幣3159萬元），而他最終選擇一次性領取全部獎金，扣稅後實際共獲得65萬元美金（約台幣2053萬元）。
而馬丁斯也分享幸運中獎的祕訣，由於他的幸運號碼是11號，因此他都會特別挑選1號售票機來買彩券，就這樣在短短2個月內中大獎2次，讓他都直呼不可思議，也希望能運用這筆錢讓家人能過上更安穩的生活。樂透官員透露，馬丁斯是第11名贏得該彩券100萬美元獎金的幸運兒，由於順利開出大獎，店家也能跟著獲得1萬美元獎勵金（約台幣31萬元）。