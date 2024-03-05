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上月才刮中1.5萬！他「同間彩券行」再爽獲3千萬　中獎祕訣全說了

▲美國一名男子1月在便利商店購買刮刮樂時，幸運刮中500美元，沒想到1個月後，他用該筆獎金再度於同一間店購買刮刮樂，竟又刮中100萬美元。（圖／翻攝自Mass. State Lottery）
▲美國一名男子1月在便利商店購買刮刮樂時，幸運刮中500美元，沒想到1個月後，他用該筆獎金再度於同一間店購買刮刮樂，竟又刮中100萬美元。（圖／翻攝自Mass. State Lottery）

記者賴禹妡／綜合報導

美國一名男子1月在便利商店購買刮刮樂時，幸運刮中500美元（約台幣1.5萬元），沒想到1個月後，他用該筆獎金再度於同一間店購買刮刮樂，竟又刮中100萬美元（約新台幣3159萬元），神扯運氣讓全場驚呆，他也大方曝光中獎祕訣，就是先找到自己的幸運號碼。

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綜合外媒報導，美國麻薩諸塞州伍斯特市一名男子馬丁斯（Deivson Alves Martins）今年1月在當地便利商店購買刮刮樂「Billion Dollar Extravaganza」，當場幸運刮中500美元。 

▲蘇格蘭有女子買刮刮樂中1000英鎊，打電話給彩券公司確認時，卻發現其實中大獎了。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲馬丁斯分享刮刮樂幸運中獎的祕訣，由於他的幸運號碼是11號，因此他都會特別挑選1號售票機來買彩券，就這樣在短短2個月內中大獎2次。（示意圖／翻攝自pixabay）
馬丁斯1個月後再度回到同一間店購買刮刮樂，沒想到這次竟贏得真正大獎100萬元美金（約新台幣3159萬元），而他最終選擇一次性領取全部獎金，扣稅後實際共獲得65萬元美金（約台幣2053萬元）。 

而馬丁斯也分享幸運中獎的祕訣，由於他的幸運號碼是11號，因此他都會特別挑選1號售票機來買彩券，就這樣在短短2個月內中大獎2次，讓他都直呼不可思議，也希望能運用這筆錢讓家人能過上更安穩的生活。樂透官員透露，馬丁斯是第11名贏得該彩券100萬美元獎金的幸運兒，由於順利開出大獎，店家也能跟著獲得1萬美元獎勵金（約台幣31萬元）。 

▲威力彩頭獎連摃 47 期，台灣彩券預估，本期開獎的頭獎獎金上看 31 億元，若一注獨得，將成今年度最高單注獎金，吸引不少彩迷下注試手氣。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲馬丁斯希望能運用刮刮樂獎金讓家人能過上更安穩的生活。（示意圖／翻攝自pixabay）

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