公費流感疫苗擴大接種！今起「全民都可施打」　六大QA一次解答

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Q1：接種對象？
A1：公費流感疫苗自去（2023）年10月2日起分2階段施打，第1階段對象為65歲以上長者、安養長照機構、19至49歲高風險慢性病（含BMI≧30）、重大傷病及罕見疾病患者、滿6個月以上幼兒至學齡前幼童、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生、醫事人員及衛生等防疫相關人員、禽畜養殖業及動物防疫相關人員、孕婦、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員（保母）。第2階段自11月1日起實施，對象為50至64歲，無高風險慢性病的民眾接種
疾管署日前宣布，將自3月5日起，開放公費流感疫苗全民接種，6個月以上均可接種。
Q2：流感疫苗可選嗎？
A2：可以，但會分為供6個月以上使用，以及3歲以上使用的廠牌。
6個月以上使用賽諾菲「Vaxigrip Tetra菲流達四價流感疫苗」、台灣東洋「FLUCELVAX QUAD輔流威適流感疫苗」；3歲以上使用國光生物科技「AdimFlu-S（QIS）安定伏裂解型四價流感疫苗」、高端「MVC FLU Quadrivalent pre-filled syringe injection高端四價流感疫苗」。
Q3：去哪裡打？
A3：透過疾管署流感防治一網通網站查詢鄰近尚有疫苗的合約院所名單，或至各地方政府衛生局網頁查詢尚有疫苗施打服務的醫療院所，並提前向合約院所確認有疫苗後再前往接種。
Q4：是免費的嗎？
A4：疫苗無需額外付費，但需負擔掛號費或其他醫療費用。
Q5：流感疫苗有什麼副作用？多久有保護力？
A5：注射部位可能出現疼痛、紅腫狀況，少數人會有全身性輕微反應，像是發燒、頭痛、肌肉痠痛、噁心、蕁麻疹、皮膚搔癢等症狀，1到2天內會恢復，嚴重副作用如過敏性休克等，在施打幾分鐘或幾小時就會出現，但發生機率極低；接種流感疫苗至少約2周後才產生完整保護力，保護力因年齡、身體狀況不同，平均約可達30～80％。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41%，流感重症保護力則可達82%。
Q6：流感疫苗與新冠XBB疫苗能同時打嗎？
A6：疾管署防疫醫師林詠青表示，新冠、流感疫苗可同時接種，不會影響效果，但副作用可能較為明顯。
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