林又立9年前「猛爆性肝炎」昏厥送醫！自爆有後遺症：那時候壞了
熱愛挑戰冒險的37歲女星林又立，過去成功征服4大極地超馬賽事，更擁有「超馬名模」美名。今（5）日林又立出席遊戲橘子舉辦的「橘子岸到頂超級馬拉松賽後交流會」，與成功完成長達181公里的跑者們互相交流，回憶9年前在大鵬灣鐵人三項昏倒事件，林又立也坦承有後遺症，直呼：「我的記憶力應該是在那時候壞了！」到現在還有點腦霧的感覺。
記者詹鎰睿／台北報導
2013年，林又立在屏東大鵬灣參加鐵人三項活動，不料卻在終點前200公尺因熱衰竭昏厥緊急送醫。如今回想此事，林又立仍心有餘悸，「我眼睛張開時，人已經在醫院！」不僅當時體溫高達41度，也因為昏倒撞到頭或是燒壞的關係，喪失了語言能力，「我知道有人在跟我說話，但我不知道在說什麼」，過了2、3個鐘頭才徹底恢復意識。
林又立接著說，其實那次事件過後，原定隔年2月還有一場超馬活動，必須繳交健康報告才能參加，無奈身體肝指數超標，出現猛爆性肝炎、腎衰竭的狀況，但她依舊不放棄，每個禮拜定期抽血，直到最後一刻，確定身體指數通通降到安全範圍，才繳交健康報告。
雖然事發至今8年多，但林又立坦承確實有些後遺症，笑稱：「我覺得我的記憶力，應該是在那次昏倒的時候壞了，變成7秒鐘的記憶，時常會有腦霧感！我就想說應該是那次造成的。」
不過談到明年是否有意願參加「橘子岸到頂超級馬拉松賽後交流會」，林又立有些畏懼，「先不要啦！」並強調剛剛聽完比賽的內容後，才發現與她過去所經歷的超馬比賽截然不同，驚訝地說，「哇！這個台灣比賽，如果拿去國外，絕對是最高規格的六星級賽事」，也大讚幕後團隊非常完整且敬業，與國外完全不同，「選手後面跟著一台車，設備又完整，又有醫療團隊！」讓她覺得很欣慰，也希望能藉此推廣到全世界。
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