丁噹擦身子宮頸癌！「卵巢長息肉」動手術 罹病與無性生活有關
「全民情歌天后」丁噹擔任Hit Fm聯播網「3月hito大台柱」，於今（5）日出席活動，她不僅即將推出新專輯，還將在這周六、日在高流舉行「夜遊」演唱會，工作行程滿檔的丁噹受訪時，媒體關心她的身體狀況，沒想到一問不得了，丁噹提到去年做健康檢查時，發現自己差點罹患子宮頸癌，所幸現在身體健康一切OK。
記者吳雨婕／台北報導
丁噹曾在2019年的「超犀利趴」上踩空從2米高的舞台上摔下，2014年時在小巨蛋舞台上也有過摔傷經歷，現在雖然已經復原的差不多，但還是留下病根，摔傷尾椎的她，該處至今未痊癒，長時間坐著、站立都會痠痛。沒想到去年做健康檢查時，竟然發現卵巢長息肉，嚇壞自己與經紀人。
丁噹的經紀人表示，健康檢查的數值發現丁噹屬於最高等級，與子宮頸癌僅僅一步之遙，因此趕緊動手術接受治療。丁噹則是無奈透露，醫生跟她說，會有這樣的狀況，是這個年紀的女性，沒有好好關心自己的身體導致，外加上沒有性生活導致，讓丁噹無奈又好笑。
此外，丁噹先前曾表示有曖昧對象，近期卻提到曖昧無疾而終，至今單身6年的她，從去年開始很積極的認識新朋友，也會參與社交活動，雖然結識不少男性，但都沒有下文。她尷尬自爆，甚至還被男方已讀不回2天，讓她陷入自我懷疑，覺得是不是個性太男生的關係。