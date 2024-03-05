台灣平價火鍋霸主復活了！老饕全吃回「這間」上癮：水準真的太高

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貼文曝光後，不少老饕也紛紛回應「大推千葉火鍋，近幾年改版精進真的回來了，西門店週末都是大爆滿」、「這間火鍋料真的超多....buffet菜色也是選擇多元，飲料看到暈了都不知道要喝哪一罐」、「現在吃平價火鍋都吃這間，曠世奇派吃到爽」、「冰品跟飲料櫃太厲害了！水準真的有做出來，火鍋料食材很多，CP值很高」、「這家還有黑白切！回訪數次了，這個價位在這時代水準真的不錯」。
千葉火鍋開業19年撐住了！超浮誇飲料櫃、冰品櫃吃到飽
根據官網介紹，主打buffet+火鍋吃到飽的「千葉火鍋」起源於雲林縣，在2005年創立「斗六旗艦店」，隨後一砲而紅在全台各地快速拓展分店，後來因為同業競品包括純buffet、平價火鍋吃到飽越來越多，導致千葉火鍋遇到經營撞牆期，客人流失情況關掉不少店家，不過後來陸續開設「新千葉火鍋」、「享千葉火鍋」等品牌，原本千葉火鍋店也升級為「尊爵旗艦館」，重新擄獲老饕胃口。
千葉火鍋的最大特色就是滿滿的「火鍋食材牆面」，除了雞豬牛肉之外、蔬菜、麵類、火鍋料、海鮮類應有盡有，buffet區除了炸物、熱炒還有壽司、燒賣包子、現煮黑白切、水果等，各家店的配菜色都略有不同，另外就是冰品超過10種，還有霜淇淋、蛋糕布丁甜點櫃，飲料櫃種類更超過20種附帶咖啡機以及飲料機，店內最便宜只要499元就能吃到飽，CP值真的非常高。
千葉火鍋起死回生評價超好！老饕最愛不是火鍋
《NOWnews》記者曾經到「新千葉火鍋」西門店用餐3次，雖然名為火鍋店，但其實重點不在火鍋，buffet的東西表現更為出色，即便如此還是覺得能吃回本，第一次前往用餐時，發現冰櫃內竟然有熱門的「布丁雪糕」、「曠世奇派」等，感到相當的意外，飲料櫃內汽水、果汁、奶茶等市售熱門飲料都沒少，完全是可以便宜吃粗飽的聚餐場所，同行友人也一致好評。
仔細看Google評價，以西門「新千葉火鍋」的評分來看，斬獲4.4顆星的好評，在餐飲業的標準相當高分，不少吃過的老饕都表示「以499價格來說，提供的餐點實在太太太多了，超級CP值」、「千葉火鍋起死回生！499元這個供料真的很佛心，平價火鍋吃到飽首選」、「談不上是最頂級火鍋吃到飽，但絕對是平價火鍋天花板，CP值超高，絕對會二訪」。如果下次想吃火鍋時，沒吃過千葉火鍋或者很久沒蒞臨的民眾，不妨可以找門市嚐鮮看看哦！