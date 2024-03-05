MacBook Air M2降價了！專家曝「這1款」最划算 一口氣便宜6千元
蘋果台灣時間昨（4）日晚間突襲上架新款筆電MacBook Air M3版本，上一代的M2版則一降再降，從原始的3萬7900元，連兩降，目前降到3萬2900元，和原始售價已經有5000元的價差，盤點M2版目前實體賣場的降價幅度，根據STUDIO A的資料，目前店內以8G記憶體機型為主，其中13吋 512G降價幅度最高，有高達6000元的價差。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果似乎也正在搶攻筆電市佔率，昨晚突襲登場的M3 MacBook Air，售價為3萬5900元，知名的科技YouTuber Tim哥也忍不住說「價格好香」。M3還可以一次連接兩台螢幕為賣點，但其實多數用戶只會連接一台螢幕，如果需要連接到2台螢幕，大多會是重度電腦使用族群，通常機型的選擇上會更加高規。
至於如果想要擁有高性價比，順勢降價的M2筆電，Tim哥認為CP值會更高，以他自己來說，目前外出主力筆電就是M2版MacBook Air，文書作業、看影片、讀取圖片或是影片使用上都非常順暢，他認為對於多數的人來說應該非常足夠了。但如果有剪輯或是需要開啟大量圖片，Tim哥則建議記憶體要升級到16G才會更順暢。
STUDIO A分享了M2版的降價幅度，店內現貨為8G記憶體為主，依機型降價幅度為3000～6000之間。門市也推出相關優惠，購買MacBook Air指定款，加購SA Care 可享主機9.5折+好禮包，此外，4月30日前，結帳時用台灣Pay支付最高享1500 元。
🟡13吋螢幕M2晶片
8G記憶體＋256GB，原價3萬5900元→降價後3萬2900元 ，價差3000元
8G記憶體＋512GB，原價4萬4900元→降價後3萬8900元，價差6000元
🟡15吋螢幕M2晶片
8G記憶體＋256GB，原價4萬2900元→降價後3萬9590元，價差3310元
8G記憶體＋512GB，原價4萬8900元→降價後4萬5590元 ，價差3310元
🟡M1版的13吋則維持目前的價格3萬900元