二伯開箱「北港6層樓夢幻透天」！曝全棟裝潢價 蔡阿嘎直呼便宜
YouTuber二伯（李佩潔）與蔡阿嘎（蔡緯嘉）時常在YouTube頻道上分享生活，由於二伯娘家在北港，近日二伯與蔡阿嘎幫家人在北港買下新家，是一棟6層樓的夢幻透天厝。耗時8個月的裝潢，二伯與蔡阿嘎在昨（4）日在頻道上進行初步開箱，影片中新房不僅有挑高超大空間，地下室還設置隔音電影院，不少粉絲看後都稱讚裝潢十分高級且舒適。影片中二伯也透露6層透天全部裝潢花了約莫600萬元，蔡阿嘎聽完以後直呼：「很便宜！」
記者張一笙／綜合報導
影片中，二伯表示原先裝潢設計公司承諾能在3個月內完成，但因為種種原因延誤了4個多月，但幸好承包商趕在農曆年前完成裝潢，讓一家人能在過年前完成搬家。蔡阿嘎說，他們買的房子，在北港是「蛋黃區中的蛋黃」，而且房子不比豪宅差，但價格只要不到台北市的1/10。
進門後映入眼簾的是挑高超過3公尺的客廳，挑高的電視系統櫃讓168的蔡阿嘎即便站在櫃子上也搆不到最上層，玄關的櫃子更是大到可以讓蔡阿嘎整個人坐進去，整個客廳採用木紋、白、灰為主色調，相當溫馨。客廳的另一邊是廚房，同樣挑高超過3公尺，櫃子也是重新訂製到天花板的廚房系統櫃，除了能夠存放更多東西，也兼具美觀設計，雖然二伯請她的弟弟「大久糾」入鏡試試看能否摸到最上層，但「大久糾」再怎麼用力跳也搆不到。
除了客廳，幾乎每一間房間都是為家人特別量身定制，阿公的房間不僅有超大紅酒展示櫃，浴室還有浴缸及乾濕分離的設計；他們也特地為了喜歡畫畫的阿嬤在窗邊設置桌椅及櫃子放畫具，房間內還有超大衣帽間可以放衣服。不僅如此，地下一樓除了是停車場，另一側還設置了隔音視聽房，重金打造的吸音牆，讓一家人在視聽房內唱歌、看電影甚至大聲放音樂，都不會打擾到鄰居，甚至還能提供蔡阿嘎的樂團「七月半」進行團練。視聽室搭配了75吋的液晶螢幕電視及環繞音響，讓蔡阿嘎直呼：「B1是花最多錢的地方，這間大概花超過100（萬）。」
二伯及蔡阿嘎也在影片最後透露6層樓透天整棟光是裝潢就花了大概500萬，蔡阿嘎在影片中強調：「真的有夠便宜，這個不合乎市場行情。」更強調所有的裝潢包含木工、水電、油漆、塗料以及埋藏的燈條，再加上全部的傢俱，總金額大概在600萬元左右。開箱新房影片在播出20小時後吸引超過40萬人觀看，馬上衝到發燒影片第一名，不少粉絲看完都十分羨慕，也稱讚裝潢十分有質感。
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