林又立穩交男友2年「願先有後婚」！8年浪漫故事曝 早就愛上他
現年37歲的女星林又立，在去年4月認愛大她12歲的圈外男友，目前兩人穩交近兩年。今（5）日林又立出席遊戲橘子舉辦的「橘子岸到頂超級馬拉松賽後交流會」，談到小倆口的未來，她大方坦承，自己並不排斥先有後婚，早就有想要生孩子的念頭，回憶兩人認識契機，竟然是在7、8年在中國戈壁跑超馬時認識的，林又立也害羞笑說，見到對方在惡劣的環境下，還能找到食物吃，才因此愛上對方。
記者詹鎰睿／台北報導
談到男友，林又立笑得合不攏嘴，男友因為工作經常不在台灣，但兩人完全沒有遠距離的那種痛苦感覺，每個月都會固定見面約會幾次。被問到未來是否會結婚？林又立大方笑稱，「我結婚一定會告訴你們！」同時也強調自己並不排斥先有後婚，生子一直都在她的計畫中，慶幸男友和她一樣都有共識，直呼：「現在大家思想都滿開放、前衛的，若以我這年紀再繼續安排下去，不知道要等到何年何月了！」
聊到兩人認識契機？林又立表示，男友是在7、8年前跑中國戈壁超馬時認識的，她笑說，從沒想過會在跑超馬時遇到自己喜歡的人，「跑超馬能把人類最醜陋的那面全部看光光，沒一個人是好看的」，沒想到男友能在如此惡劣的環境下找到食物吃，讓林又立害羞直呼，「因為這樣愛上他。」不過兩人也是聊了7、8年，彼此互相好好認識後，才決定在2022年夏天交往，隔年4月大方認愛，林又立的一字一句似乎都充滿幸福的表情。
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