藍營提修法增訂「藐視國會罪」　官員虛偽陳述最重判3年、罰20萬

吃新馬辣注意！新北麻疹個案「這時間」曾用餐　同空間就能傳染

▲衛福部疾管署公布麻疹個案，其中2例本土為新北市群聚相關，新北市衛生局公布其足跡，包括新馬辣等知名店家。（圖／記者林志怡攝，2024.01.30）
▲衛福部疾管署公布麻疹個案，其中2例本土為新北市群聚相關，新北市衛生局公布其足跡，包括新馬辣等知名店家。（圖／記者林志怡攝，2024.01.30）

記者林志怡／台北報導

近期新北市爆發麻疹群聚事件，衛福部疾管署今日公布新增2例本土麻疹個案，分別為新北市中和20多歲女性與永和40多歲男性，新北市衛生局公布相關足跡，其中2月26日的足跡內容包括位於台北市中山區南京東路一段的「新馬辣經典麻辣鍋」，若曾在接近時間前往相關場所用餐的民眾，需進行健康監測至3月15日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署說明，今日公布新增3例麻疹確定病例，包括2例國內感染及1例境外移入，其中2例國內感染個案均與北部社區群聚之指標個案，即2月19日公布之北部30餘歲男性相關。

疾管署說明，其一為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案，27日至3月1日間陸續出現咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀並二次就醫，由診所轉至醫院通報後確診。

另一位為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊，28日至3月1日間陸續出現喉嚨痛、紅疹、疲倦等，就醫通報後確診。

新北市衛生局公布個案相關活動史，包括2月26日曾前往新馬辣經典麻辣鍋、2月27日曾赴新北市潤餅店，以及新北市中和區的多間早餐店。

麻疹是目前已知最具有傳染力的疾病之一，可以經由空氣、飛沫、或病人口鼻分泌物、咽喉分泌物等接觸傳染，尤其好發於冬末及春季，潛伏期約7到8天，接著進入4天的前驅期，主要症狀包括流鼻水、咳嗽、發高燒，以及結膜炎、柯氏斑等，再來就是4到8天的出疹期，約5到10％的患者會產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎等。

▲新北市衛生局公布麻疹個案足跡。（圖／新北市衛生局提供）
▲新北市衛生局公布麻疹個案足跡。（圖／新北市衛生局提供）

麻疹「本土+2」群聚擴大！足跡多達4餐廳　曾到「新馬辣」用餐

同空間就能傳！醫喊「打MMR」防麻疹　疾管署曝「先給這群人」

新北麻疹群聚再擴大！疫情擴及永和　40多歲男社區活動染疫

快訊／麻疹第三例！中和男曾到 「大華虱目魚肚、郭魚湯」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞