吃新馬辣注意！新北麻疹個案「這時間」曾用餐 同空間就能傳染
近期新北市爆發麻疹群聚事件，衛福部疾管署今日公布新增2例本土麻疹個案，分別為新北市中和20多歲女性與永和40多歲男性，新北市衛生局公布相關足跡，其中2月26日的足跡內容包括位於台北市中山區南京東路一段的「新馬辣經典麻辣鍋」，若曾在接近時間前往相關場所用餐的民眾，需進行健康監測至3月15日。
記者林志怡／台北報導
疾管署說明，今日公布新增3例麻疹確定病例，包括2例國內感染及1例境外移入，其中2例國內感染個案均與北部社區群聚之指標個案，即2月19日公布之北部30餘歲男性相關。
疾管署說明，其一為20多歲女性，2月15日於醫院陪病時接觸指標個案，27日至3月1日間陸續出現咳嗽、喉嚨癢、發燒、出疹等症狀並二次就醫，由診所轉至醫院通報後確診。
另一位為40多歲男性，2月11日曾與指標個案於社區活動地點重疊，28日至3月1日間陸續出現喉嚨痛、紅疹、疲倦等，就醫通報後確診。
新北市衛生局公布個案相關活動史，包括2月26日曾前往新馬辣經典麻辣鍋、2月27日曾赴新北市潤餅店，以及新北市中和區的多間早餐店。
麻疹是目前已知最具有傳染力的疾病之一，可以經由空氣、飛沫、或病人口鼻分泌物、咽喉分泌物等接觸傳染，尤其好發於冬末及春季，潛伏期約7到8天，接著進入4天的前驅期，主要症狀包括流鼻水、咳嗽、發高燒，以及結膜炎、柯氏斑等，再來就是4到8天的出疹期，約5到10％的患者會產生併發症，包括中耳炎、肺炎與腦炎等。