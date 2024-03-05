就是你期待的那場！陳其邁公布4月份演唱會名單

「沒錯、就是你期待的那場！」高雄市長陳其邁今(5)日在臉書公布4月份演唱會名單，andTEAM、GIDLE、BOYNEXTDOOR、BSS、ENHYPEN、JD1、NMIXX、STAYC、ZEROBASEONE、CHOOYOUNGWOO，同時說盟Golden Wave in Taiwan預定/13（六）晚上18:30 開演，地點就在世運主場館。
記者郭凱杰／高雄報導
台灣藝人丁噹、五月天之後，接著4月CNBLUE都要唱高流，高雄演唱會經濟持續發燒，不只本土天王天后都要在高雄開唱，甚至連韓團也都紛紛降臨高雄，今天陳其邁也發文公布4月的拼盤演唱會，像是男團SEVENTEEN小分隊等10組藝人都將現身高雄。
陳其邁表示，高雄的世運主場館可以說是最好的一個場館，不管是整個動線的規劃、疏散，在整個永續，包括綠能，在全球排名也大概都是前幾名的一個非常好的場館，交通也便捷，在高鐵站旁邊，所以高市府也盡力的把服務歌迷的工作做好，讓粉絲來到高雄都非常的喜歡，也能夠在高雄旅遊觀光，一兼二顧，摸蜊仔兼洗褲。
陳其邁也指出，高市府累積很多的經驗會根據每一次主辦單位或者是粉絲回饋的意見，一項一項來改進，他相信這個是很多人共同的期待，這個是台灣最有共識的一點。