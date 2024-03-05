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獨／台中巨蛋全台唯一無捷運　網怨：只想唱到燒聲不願走到鐵腿

▲拖了19年的台中巨蛋，將於下星期一舉辦開工典禮。（圖／台中市政府提供，2024.03.05）
▲拖了19年的台中巨蛋，將於下星期一舉辦開工典禮。（圖／台中市政府提供，2024.03.05）

記者顏幸如／台中報導

流標多次的台中巨蛋將於下星期一舉辦開工典禮，預定2030年完工啟用，台中市長盧秀燕欣喜宣佈，未來聽演唱會再也不必衝台北趕高雄。但網友發現，台灣北中南四顆大小巨蛋，唯獨台中市沒捷運經過，在台中聽完演唱會可能得被迫留下過夜，就算現在快馬加鞭趕進度，橘線捷運建好得等「N+13」年。民代呼籲市府早日規劃疏運措施，莫讓大型活動變成交通惡夢。

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台中巨蛋將於11日以五堅情、玖壹壹戶外小型演唱會模式舉行動土典禮，台中市長盧秀燕說，以往台中沒有萬人以上室內展館，重大展演活動常被跳過，預算高達百億的台中巨蛋可容納1.5萬人，未來將提供演唱會、運動賽事等絕佳場地，並成為台中市的地標。

但有網友抱怨，鄰近的洲際棒球場18年前啟用至今，交通問題一直未解，再來個台中巨蛋，根本是雪上加霜！

▲台中巨蛋離中清交流道很近，但最近的捷運站有2.8公里（橘色線）、洲際棒球場距捷運站則有3公里（紅色線）。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.03.05）
▲台中巨蛋離中清交流道很近，但最近的捷運站有2.8公里（橘色線）、洲際棒球場距捷運站則有3公里（紅色線）。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.03.05）
台中巨蛋預定地和洲際棒球場都在74號快速道路旁、距離以塞車出名的中清交流道不遠。網友在PTT抱怨，洲際棒球場距離最近的文心崇德捷運站有3公里，台中公車又早早收班，外地人每次看完球賽，若要搭乘大眾運輸工具，散場時不是走到鐵腿，就是被迫住下來「為媽媽市長拚一晚經濟」，就算自備交通工具，也是塞在車陣裡難以動彈。

相較台北大小巨蛋有完整路網、高雄巨蛋和高捷紅線同年啟用，台中巨蛋交通條件遠不如其他3蛋。最近的捷運站是2.8公里外的中捷綠線文心中清站。雖然另有一條橘線計劃，未來站點直線距離縮到一公里內，但目前仍在可行性研究階段，就算中央明天馬上通過，從用地取得到通車至少要13年。

▲總經費高達1千多億的台中捷運橘線，就算馬上規劃也要13年後才能完成。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.03.05）
▲總經費高達1千多億的台中捷運橘線，就算馬上規劃也要13年後才能完成。（圖／翻攝台中市政府網站，2024.03.05）
台中市議員黃守達說，除了洲際棒球場，附近還有水湳經貿園區，若是同時舉辦活動，加上原本的工作、生活人口，「會變成很可怕的交通惡夢」。前市長林佳龍原將台中巨蛋規劃在南屯，就是考量交通因素，但盧秀燕堅持移到北屯，如今木已成舟，市府對交通難題不宜太樂觀，包括接駁轉運、廣闢停車場、週邊人行空間等配套，現在就必須開始規劃。

北屯區市議員謝家宜也說，今年跨年檔期五月天在洲際的演唱會，就是透過接駁方式解決停車空間嚴重不足等問題，但目前附近有不少大型建案，6年後巨蛋啟用前，人潮早已住進來，屆時任何一個大型活動，都有可能積累住戶有家歸不得的民怨，她呼籲市府除了短期疏運，也要加速推動捷運橘線計劃，才是根本之道。

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