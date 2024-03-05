獨／台中巨蛋全台唯一無捷運　網怨：只想唱到燒聲不願走到鐵腿

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但有網友抱怨，鄰近的洲際棒球場18年前啟用至今，交通問題一直未解，再來個台中巨蛋，根本是雪上加霜！
台中巨蛋預定地和洲際棒球場都在74號快速道路旁、距離以塞車出名的中清交流道不遠。網友在PTT抱怨，洲際棒球場距離最近的文心崇德捷運站有3公里，台中公車又早早收班，外地人每次看完球賽，若要搭乘大眾運輸工具，散場時不是走到鐵腿，就是被迫住下來「為媽媽市長拚一晚經濟」，就算自備交通工具，也是塞在車陣裡難以動彈。
相較台北大小巨蛋有完整路網、高雄巨蛋和高捷紅線同年啟用，台中巨蛋交通條件遠不如其他3蛋。最近的捷運站是2.8公里外的中捷綠線文心中清站。雖然另有一條橘線計劃，未來站點直線距離縮到一公里內，但目前仍在可行性研究階段，就算中央明天馬上通過，從用地取得到通車至少要13年。
台中市議員黃守達說，除了洲際棒球場，附近還有水湳經貿園區，若是同時舉辦活動，加上原本的工作、生活人口，「會變成很可怕的交通惡夢」。前市長林佳龍原將台中巨蛋規劃在南屯，就是考量交通因素，但盧秀燕堅持移到北屯，如今木已成舟，市府對交通難題不宜太樂觀，包括接駁轉運、廣闢停車場、週邊人行空間等配套，現在就必須開始規劃。
北屯區市議員謝家宜也說，今年跨年檔期五月天在洲際的演唱會，就是透過接駁方式解決停車空間嚴重不足等問題，但目前附近有不少大型建案，6年後巨蛋啟用前，人潮早已住進來，屆時任何一個大型活動，都有可能積累住戶有家歸不得的民怨，她呼籲市府除了短期疏運，也要加速推動捷運橘線計劃，才是根本之道。