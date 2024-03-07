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縮短陸配入籍年限／馬英九任內8年變6年　藍重回第一大黨再提修法

▲馬英九總統任內縮短陸配入籍年限為6年。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲馬英九總統任內縮短陸配入籍年限為6年。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）

記者呂炯昌／台北報導

國民黨立法委員許宇甄等17位立委連署提案修法，將中國大陸配偶入籍年限從6年改為4年，2月29日已正式送案，最快在8日立法院會能一讀通過。相較於綠營基於國安因素與選舉考量反對陸配縮短入籍時間，藍營長期努力爭取陸配縮短入籍時間與減少工作限制，其實早在馬英九任內，就把陸配入籍年限從8年縮短為6年，如今國民黨再度成為國會最大黨，再度提案修法。

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2000至2008陳水扁執政期間，對陸配與陸生來台訂下許多限制措施，政府規定來自中國的陸配取得我國身份證時間，比來自全球其它國家外配的4年更長。馬英九2008年上台時，國民黨在立院贏得81席，民進黨只贏得27席，國民黨成為立院最大黨，開始推動改善兩岸關係。

馬英九第一任期已將陸配取得台灣身份證的時間，由原先的8年縮短為6年，也取消陸配繼承財產上限，並取消陸配在台灣工作的限制。2012年10月27日，馬英九參加全國新移民家庭楷模表揚活動時表示，政府會進一步把陸配取得身分證的時間與外配一致，他承諾「大陸籍配偶4年就可以取得身分證」。

馬英九任內喊出大陸籍配偶「最慢8年、最快4年取得中華民國身分證」，當時移民署表示，年底前可以完成法制化，並送陸委會一併修改《兩岸人民關係條例》，再送立法院審議。但是這項主張引起在野黨反對，許多民眾擔心中國龐大人口加速流向台灣，將分食不斷惡化的台灣就業市場。

雖然馬英九第二任期國民黨還是國會第一大黨，但隨著馬英九第二任期支持度不斷下滑，油電雙漲政策後一度跌到民調只剩9%，民眾也對兩岸交流腳步過快而擔憂，馬英九第二任期並未完成修法縮短陸配入籍為4年。

2024立委選舉結果三黨不過半，國民黨贏得52席、民進黨51席，民眾黨8席，由於民眾黨也支持縮短陸配取得身分證年限，藍營因而提出修改《兩岸人民關係條例》，將陸配入籍年限從6年改為4年，2月29日已正式送案，最快在8日立法院會能一讀，預料一讀通過後，在委員會中又將再度引起激烈的朝野攻防。

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