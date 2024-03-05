大S久違露臉「頭頂冒出白頭髮」 年近半百狀態被讚：優雅老去
小S（徐熙娣）公公許慶祥1日在家中猝逝，享壽86歲，昨（4）日除了次子許雅鈞和老婆小S赴靈堂打理喪葬事宜，久未公開露臉的大S（徐熙媛）也和老公具俊曄現身弔唁，引發大陸網友關注，關鍵字還登上微博熱搜，其中大S被發現長白頭髮，沒有特別遮掩，獲讚是優雅老去的典範。
記者楊穎軒／綜合報導
大S昨天下午被具俊曄緊牽著手，一身黑衣前往許慶祥靈堂捻香，引起媒體搶拍，她一度回頭關心母親黃春梅有無跟上，停留2小時期間，大S幫忙許家摺紙蓮花也陪伴家人，最後同樣在具俊曄的護送下驅車離開，雖然大S全身包緊緊，仍被鏡頭和眼尖網友發現頭頂冒出白髮。
由於是與汪小菲離婚2年多首次偕同具俊曄露面，許多大陸網友聚焦在大S身上，想起她曾經說自己為保護髮質，絕對不染燙頭髮，「很正常啊！現在很多三四十的長白髮了！這也說明人家沒有像一些人說精心打扮、出風頭啊」、「天選之人，快50（歲）就這麼點白頭髮」、「歲月的痕跡」、「她還是美麗地老去了！」
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