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侯友宜公布麻疹足跡於雙和　226曾赴吃到飽排隊名店吃鍋

▲侯友宜公布麻疹足跡，曾在上月26日晚間前往北市中山區新馬辣麻辣鍋用餐。（圖／翻攝自侯友宜臉書）
▲侯友宜公布麻疹足跡，曾在上月26日晚間前往北市中山區新馬辣麻辣鍋用餐。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

記者陳威叡／台北報導

新北市長侯友宜今（5）日於官方LINE說明新北市新增2例本土麻疹確診病例，分別於中和區與永和區，請市民朋友多加留意，目前2案皆居家隔離中，並公布2案足跡，其中曾在上月26日前往知名吃到飽名店新馬辣吃鍋，提醒曾於個案可傳染期間足跡處出入的民眾，自主健康管理至本月16日，若出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼、鼻炎與結膜炎等症狀，可儘速與衛生單位聯繫，並佩戴口罩，避免出入公共場所。

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侯友宜說明新北市新增2例本土麻疹確診病例，分別於中和區、永和區，請市民多加留意，中和區女性為先前2月19日發布本土個案接觸者；永和區男性潛伏期間曾至3月2日公布個案風險活動場所，2案於2月29日陸續出現疑似症狀，目前皆居家隔離中。

此外也公布麻疹個案可傳染期間活動史，包括上月26日赴位於台北市中山區新馬辣麻辣鍋用餐；27日於新北市中和區自治街潤餅店；28日於新北市中和區莒光路早餐優選；本月1日赴新北市中和區民享街美式早餐屋。

最後侯友宜提醒，曾於個案可傳染期間足跡處出入的民眾，請自主健康管理至本月16日，如出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼、鼻炎與結膜炎等症狀，可儘速與衛生單位聯繫，並佩戴口罩，避免出入公共場所。

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