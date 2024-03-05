被特斯拉拖累！馬斯克遭反超　貝佐斯重返世界首富寶座

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法國酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）執行長阿爾諾（Bernard Arnault）在全球富豪榜仍排名第3，淨資產1970億美元。
52歲的馬斯克是社群平台X（舊稱推特）和美國太空探索科技公司（SpaceX）的老闆。他與貝佐斯之間的財富差距一度高達1420億美元，但隨著馬遜和特斯拉股價走勢相反，這一差距一直在縮小。
雖然特斯拉與亞馬遜都是推動美國股市發展的所謂「美股七雄」之一，但亞馬遜股價自2022年底以來已經上漲了一倍以上，距離歷史新高僅一步之遙。相較之下，特斯拉股價已經較2021年高峰，下跌約50%。
近幾個月來特斯拉股價下跌25%，使得馬斯克個人財富縮水超過300億美元。雪上加霜的是，在德拉瓦州法官否決馬斯克擔任特斯拉執行長的550億美元薪酬方案後，馬斯克的財富可能會受到進一步打擊。
反觀亞馬遜今年來股價大漲18.44%，股價攀抵每股177.58美元，貝佐斯財富今年來增加了234億美元。雖然貝佐斯在上個月拋售了價值約85億美元的5000萬股亞馬遜股票，但他仍是公司最大股東，也因為亞馬遜公司股價攀升而受惠不少。
因特斯拉股價4日單日重挫7%至每股188.14美元，馬斯克財富一天蒸發176億美元，並使他痛失首富地位。初步數據顯示，特斯拉上海廠的出貨量降至逾一年來最低，是拖累股價的一大消息。