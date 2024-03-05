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Uber Eats大當機推快閃優惠折30消消火　foodpanda會員8.2折

▲Uber Eats今早全台大當機，大約在中午11點30分左右才恢復正常，引發不少民怨，為了讓用戶消消怒火，Uber Eats推出快閃優惠，今下午5點開始到明天下午5點，輸入優惠碼【24小時限時點】可折30元。（圖／官方提供）
▲Uber Eats今早全台大當機，大約在中午11點30分左右才恢復正常，引發不少民怨，為了讓用戶消消怒火，Uber Eats推出快閃優惠，今下午5點開始到明天下午5點，輸入優惠碼【24小時限時點】可折30元。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

今（5）早Uber Eats出現全台大當機，按到結帳就會出現「系統發生錯誤，請再試一次」的訊息，且影響的時間頗久，幾乎是一整個上午，根據官方回覆，大約在中午11點30分左右才恢復正常，引發不少民怨。Uber Eats火速推出限時 24 小時的限量優惠來讓用戶消消怒火，今天下午 17:00 起至 3 月 6 日 17:00，共 24 小時，在 Uber Eats App 上輸入【24小時限時點】優惠碼，美食外送/外帶單筆訂單消費金額滿 199 元可享 30 元折抵，每個帳號限使用一次。另外，foodpanda會員有專屬優惠碼，最高可享8.2折。

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一早Uber Eats出現大當機，讓原本習慣靠外送平台點早餐的用戶怒火全開，灌爆Uber Eats臉書，直喊「好餓喔」，有人一等就是一小時無法點餐，怒飆「要異常到什麼時候」、「可以點餐不能結帳是什麼鬼」，甚至用Uber Eats自家廣告回嗆「(應該)都點不到」。

根據官方表示，當機的狀況直到中午左右，系統才全面修復完成。而為了平息用戶怒火，Uber Eats火速催生出快閃優惠碼，今（5）日下午17:00點開始一直到 3 月 6 日17:00點，限時24 小時優惠，輸入專屬優惠碼【24小時限時點】就可以享滿199元折價30元的優惠。

▲foodpand即日起至 3 月 12 日，美食外送下訂漢堡王單筆消費滿 299 元，並輸入優惠碼【莓事叫漢堡王】即享 8.5 折優惠。（圖／官方提供）
▲foodpanda即日起至 3 月 12 日，美食外送下訂漢堡王單筆消費滿 299 元，並輸入優惠碼【莓事叫漢堡王】即享 8.5 折優惠。（圖／官方提供）
foodpanda針對草莓季，攜手漢堡王獨家上架「草莓重磅牛肉堡」，3 月 起正式回歸，於foodpanda快閃販售 12 天，即日起至 3 月 12 日，草莓重磅牛肉堡單點185元，套餐價249元，單筆消費滿 299 元輸入優惠碼【莓事叫漢堡王】即享 8.5 折優惠。此外 3 月 31 日前pandapro 用戶美食外送消費滿額，輸入優惠碼【人生獨享】享 8.2 折。3 月 1 日至 3 月 31 日，每週週一到週五，美食外送消費滿額，輸入優惠碼【人生就送】享 8.5 折，每週週六到週日，輸入優惠碼【人生就爽】同樣享 8.5 折，數量有限兌完為止。

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