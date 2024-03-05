Uber Eats大當機推快閃優惠折30消消火 foodpanda會員8.2折
今（5）早Uber Eats出現全台大當機，按到結帳就會出現「系統發生錯誤，請再試一次」的訊息，且影響的時間頗久，幾乎是一整個上午，根據官方回覆，大約在中午11點30分左右才恢復正常，引發不少民怨。Uber Eats火速推出限時 24 小時的限量優惠來讓用戶消消怒火，今天下午 17:00 起至 3 月 6 日 17:00，共 24 小時，在 Uber Eats App 上輸入【24小時限時點】優惠碼，美食外送/外帶單筆訂單消費金額滿 199 元可享 30 元折抵，每個帳號限使用一次。另外，foodpanda會員有專屬優惠碼，最高可享8.2折。
記者周淑萍/綜合報導
一早Uber Eats出現大當機，讓原本習慣靠外送平台點早餐的用戶怒火全開，灌爆Uber Eats臉書，直喊「好餓喔」，有人一等就是一小時無法點餐，怒飆「要異常到什麼時候」、「可以點餐不能結帳是什麼鬼」，甚至用Uber Eats自家廣告回嗆「(應該)都點不到」。
根據官方表示，當機的狀況直到中午左右，系統才全面修復完成。而為了平息用戶怒火，Uber Eats火速催生出快閃優惠碼，今（5）日下午17:00點開始一直到 3 月 6 日17:00點，限時24 小時優惠，輸入專屬優惠碼【24小時限時點】就可以享滿199元折價30元的優惠。
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