天氣比感情還善變！明氣溫「斷崖式暴跌」 冷氣團一路急凍剩10度
好天氣又要沒了！今（5）日各地高溫紛紛飆破攝氏30度，但明（6）日卻是「全台有雨、氣溫暴跌」，中央氣象署李孟軒表示，明日鋒面通過、強烈大陸冷氣團南下，北台灣白天與今日相比，溫度差距來到攝氏10度以上，中南部也會逐日變冷，週四（3/7）進一步降溫，週五和週六（3/8至3/9）冷空氣強度最強，北部低溫僅剩攝氏10至11度，下週日（3/10）才會回暖。
記者張志浩／綜合報導
李孟軒指出，明天天氣從清晨開始就會出現變化，北部低溫攝氏14度、中部攝氏18度、南部攝氏20度，白天高溫北台灣也只有攝氏18度，中部攝氏26度、嘉義以南攝氏30度，中南部地區白天還是較為溫暖，要入夜後才會明顯感受到降溫。
週四至週六體感都偏濕冷，週四北台灣低溫剩下攝氏11至12度，週五、週六再下滑到攝氏10至11度，其餘地區低溫落在攝氏12至16度，白天高溫中部攝氏18度至20度、南部攝氏20度至23度，整體來說，週五和週六是本波冷氣團最為寒冷的時段，若冷空氣再稍微增強，就連南部都可能出現全天不超過攝氏20度的情況。
至於未來幾天的降雨情況，李孟軒說明，明天鋒面通過時，台灣由北而南都會陸續出現降雨，其中北台灣降雨會較為明顯，且後續華南雲雨區接力影響，全台有雨的情況將會維持至週四，週五、週六水氣減少，降雨範圍縮減到北部、東半部及中南部山區，下週日冷氣團減弱，氣溫回升，雨勢也會再趨緩一些。
此外，氣象署也預告，冷空氣影響期間，東北風偏強，明簪至下週日，沿海空曠地區將有強陣風、浪也相當大，週五晚上開始，如果水氣夠多、氣溫夠低，預估3500公尺以上山區可能有局部結冰、降雪機率。