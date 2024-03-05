鴻海2月營收月減32%、伺服器顯著成長 鴻華營收大增253%
鴻海今（5）日公告2月營收為新台幣3525億，月減32.49%、年減12.33%。累計今年前2月營收為8746億，年減17.67%。針對2月營收，鴻海指出，因客戶拉貨，雲端網路（伺服器）產品表現顯著，但消費性電子因2月農曆年假上班日較少，故影響程度較大。至於鴻華2月營收9785.8萬元，月增253.87%、年增1749.52%，單月乘用車營收占比74%、電動巴士營收占比22%。
記者許家禎／台北報導
鴻海2月營收達3525億，較上個月的5221.41億元，減少32.49%，也較去年同期的4020.35億元減少12.33%，主要是2月適逢農曆春節假期，工作天數較少。累計今年前2月營收為8746億，較2023年同期減17.67%。
鴻海今年前2月營收為8746億，年減17.67%，其中「元件及其他產品類別」及「雲端網路產品類別」顯著成長，「電腦終端產品類別」略微衰退，「消費智能產品類別」則有衰退情形。
鴻海2024年第一季整體營運逐步進入傳統淡季，預期季節性表現將與過去3年相當。2023年第一季因廠區在疫情過後恢復正常生產，出貨增加致比較基期較高，預期本季會有年減的情況。
至於鴻華先進，今年2月營收為新台幣9785.8萬元，月增253.87%、年增1749.52%。單月乘用車營收占比74%、電動巴士營收占比22%。累計今年前2月營收為1.26億元，年增1183%，累計乘用車營收占比60%、電動巴士營收占比37%。針對第一季展望，鴻華指出，乘用車因應市場需求陸續交車，第一季營收表現將優於去年同期。