新男友怎沒來？泰勒絲演唱會在新加坡連開六場 外媒揭露感情動向
美國天后泰勒絲（Taylor Swift）曾見證美式足球明星男友凱爾西（Travis Kelce）超級盃奪冠，泰勒絲開演唱會時男友也曾現身支持，然而此次泰勒絲赴新加坡連開六場演唱會，停留近兩週的時間，卻不見男友的身影，引發外界熱議。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，凱爾西雖然專程飛到澳洲，出席泰勒絲「時代巡迴演唱會」（Eras Tour）澳洲站的演唱會，但沒有跟著她一起從澳洲飛到新加坡，而是先回到美國，在泰勒絲的家鄉參加一場慈善募款活動，並與好友合影。
一位消息來源告訴《Entertainment Tonight》為何凱爾西沒有跟著泰勒絲飛到新加坡，主要原因是行程太繁忙，但為了支持彼此的重要時刻，這對情侶都傾盡心力維繫感情。例如凱爾西包下飛機專程飛到澳洲，只為了到場支持女友。《People》報導，有消息稱凱爾西計劃夏天飛到巴黎，和泰勒絲一起渡過歐洲夏季之旅，同時支持她的巴黎演唱會。兩人的親友都證實雙方感情穩定且甜蜜，都在想辦法從緊湊的行程中抽出時間陪伴對方。
泰勒絲演唱會新加坡站於3月2日、3日、4日及7日、8日、9日進行，外界盛傳新加坡為了搶下泰勒絲東南亞獨家巡迴演唱會主辦權，每場最高補貼300萬美元（約新台幣9465萬元）。3月9日結束最後一場演唱會後，泰勒絲將進行一段時間的休息，並在5月9日在法國巴黎繼續舉辦巡迴演唱會。