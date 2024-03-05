強化國防兵力結構　海軍陸戰隊一年期義務役入伍

為因應「強化全民國防兵力結構調整方案」政策，國軍自今年113年起調整兵役制度，恢復一年期義務役徵集。海軍陸戰隊首梯役男於今（5）日上午正式入營服役，接受為期8週的入伍訓練，預計徵集155員役男，實際報到人數為62員。此次入伍為海軍陸戰隊第812梯次，奠定日後分發部隊執行駐地、基地訓練及聯合演訓的基礎。
記者莊全成／屏東報導
海軍司令部表示，入伍訓練分為四個階段，強化軍人核心價值、基礎體能、戰技訓練，培育實戰所需的肌力及耐力。此外，透過步槍射擊、戰鬥教練、游泳訓練等項目，提升役男的武器運用自信心。最終的期末鑑測包括「體能戰技」、「步槍鑑定射擊」及「三天二夜綜合戰鬥教練」，驗證訓練成效，使役男成為合格的步槍兵。
屏東龍泉陸戰隊新兵訓練中心，役男進行入伍訓練成為新兵的起點。訓練中心經過修繕、裝備調整，役男報到後即分發各式軍裝及裝備，未來必須達到期末鑑測合格標準，才能領取相應的薪資加給。
新制役男八周入伍訓練中，軍紀教育及法紀教育課程調整為更加深入，軍方強調軍人職責宣示的重要性。同時，海軍司令部透過法治教育及國防通識教育，建立守法重紀觀念、強化心理素質及團隊合作能力，提升整體精神戰力。
藉由這一年期的義務役，不僅提升部隊戰力，還能在退伍後精進後備戰力，有效增添國防戰力，有效嚇阻敵人侵犯意圖。