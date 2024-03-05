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乾杯去年獲利EPS 3.61元！加速中國市場汰弱　新店插旗倫敦

▲乾杯去年獲利EPS3.6元，陸加速汰弱、開展英國市場。（圖／乾杯集團）
▲乾杯去年獲利EPS3.6元，陸加速汰弱、開展英國市場。（圖／乾杯集團）

記者許若茵／台北報導

興櫃餐飲乾杯今（5）日召開董事會，通過112年度財務報告，公告去(112)年全年合併營收48.7億元，年增28.63%，營業利益2.55億元，雙雙寫下歷史新猷。受中國大陸市況續疲影響，提列資產減損，業外合計損失1.5億元，合併税後淨利7416萬元，每股稅後盈餘3.61元。董事會同步通過股利分派案，決議配發每股現金股利3元。

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乾杯集團表示，2023年全球擺脫疫情陰霾，台灣消費力道強勁上揚、市場暢旺，反觀中國大陸，解封後年初帶動整體餐飲領域復甦，惟3月過後景氣開始下滑，房地產之困境亦拖累中國經濟復甦，市場消費力遠低於疫情前水平，恢復不如預期。

回顧2023年，乾杯集團集中拓展台灣市場，將主力品牌進駐至板橋、大直等熱門商圈，並以雙業態策略進駐提升市占比重；在營運動能拓展上，去年第2季在台中Lalaport內，開出新品牌「高木和牛食堂」和牛主題家庭餐廳，第四季在嘉義耐斯王子大飯店，開出旗下最大規模的高端鍋物品牌「黑毛屋招待所」驅動營收成長。

因應中國當地景氣變化，乾杯集團中國大陸事業開啟汰弱留強，收掉3間虧損店家，總店舖數由111年底的67家（台灣43、中國24）增加至112年底的73家（台灣51、中國22）。

展望後市，為追求營收及獲利穩定成長，乾杯集團今年加大中國分店汰弱留強力度，第1季已關閉了中國3家分店，精簡營運規模。同時，台灣市場持續以多品牌策略、靈活運用進駐北、中、南潛力商圈，持續調整集團兩岸營運比重，搭配集團全牛利用的採購優勢及研發實力，提升盈利的基石。

乾杯集團積極籌備的海外第二站 - 英國市場，預計將老乾杯(KANPAI CLASSIC)以「和牛料理專門店」之姿進駐倫敦SOGO區，主打和牛、燒肉、滿壽泉吟釀酒，共占地120坪。乾杯集團董事長平出莊司表示，倫敦為國際化都市，餐飲市場高度成熟、擁有眾多頂級餐廳、異國餐飲文化接受度高，希望這間是集團全球發展的展示櫃，為集團在全球發展中建立品牌國際知名度重要佈局。
 

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