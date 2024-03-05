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泰市場重新開幕！90道料理吃到飽　「必吃8大菜」這2款海鮮吃回本

▲泰市場於大直英迪格重新開幕，一次共推出90道泰式佳餚，此次精選8大必吃菜色，尤其是週末餐期加碼個頭碩大的泰國蝦，及鮮甜松葉蟹腳。（圖／晶華酒店提供）
▲泰市場於大直英迪格重新開幕，一次共推出90道泰式佳餚，此次精選8大必吃菜色，尤其是週末餐期加碼個頭碩大的泰國蝦，及鮮甜松葉蟹腳。（圖／晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

晶華酒店集團旗下，全台第一也是唯一以泰式海鮮為主題的自助餐廳「泰市場」，3月4日於大直英迪格酒店四樓重新開幕，全新的泰市場擁有現流海鮮、熱食窯烤、及南洋甜品三大餐區，餐檯上的料理道數從之前的60道增加至90道，如此多的菜色不可能一次全下肚，僅能精準拿取，本篇列舉泰市場重新開幕後的必吃8大新鮮菜色。

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重新開幕的泰市場，餐價為每人1380元+10%～1880元+10%，因應開幕，三月底前週一至週四午晚餐及週五午餐可享九折優惠。新開店亮點包含一次匯聚了90道泰式菜餚，包含經典款的泰式料理，像是南薑椰汁水煮魚、辣味椒麻雞、黃金咖哩蟹、蝦醬空心菜、芭達雅海鮮炒飯、泰式海鮮湯等，晶華酒店提到，因應泰市場重新開幕，更有許多新研發的驚喜菜色，採位上方式的「一口泰」，週末限定的泰國蝦、松葉蟹腳，可搭佐多樣化的沾醬。共8大菜餚，將是造訪泰市場時的必吃菜色。

📍泰式宮廷一口泰
入座後有專人送上的泰式宮廷開胃小點「一口泰」，主廚選用手掌大小的新鮮芥蘭葉，食用時依喜好包入花生米、蝦米、紫洋蔥、薑、檸檬、紅綠辣椒等，淋上以魚露和椰漿調製成的醬汁即可入口，滋味充滿甜、鹹、酸、辣，是在泰國當地餐廳常見的開胃小菜。

▲位上的泰式宮廷開胃小點「一口泰」，是滋味宜人的道地開胃小菜。（圖／晶華酒店提供）
▲位上的泰式宮廷開胃小點「一口泰」，是滋味宜人的道地開胃小菜。（圖／晶華酒店提供）
📍泰國蝦與松葉蟹腳
泰市場招牌的「現流海鮮區」，使用來自台東成功漁港的現流魚獲製成的各式生魚片及魚生，看得到之前的招牌菜色如生食級天使紅蝦、甜蝦與干貝，周末更是加碼提供個頭碩大的泰國蝦，以及鮮甜的松葉蟹腳，食用時搭配山葵酸辣醬、蒜味生蝦醬、魚露辣椒醬、香茅美乃滋、檸檬芥末籽醬、檸香酸甜醬與泰式辣茄醬等。

▲「泰市場」提供各式生猛海鮮，週末加碼推出的大頭泰國蝦與松葉蟹腳，更是必嚐菜色。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「泰市場」提供各式生猛海鮮，週末加碼推出的大頭泰國蝦與松葉蟹腳，更是必嚐菜色。（圖／記者蕭涵云攝）
📍泰式風味披薩
全新推出泰式風味披薩由服務人員定時派送，熱騰騰上桌。第一波口味是貓山王榴蓮披薩，用有榴槤之王的貓山王加入增加風味的切達起士製作。

▲全新推出泰式風味披薩，第一波口味是貓山王榴蓮披薩。（圖／晶華酒店提供）
▲全新推出泰式風味披薩，第一波口味是貓山王榴蓮披薩。（圖／晶華酒店提供）
📍泰奶霜淇淋
位在色彩繽紛的「南洋甜品區」，泰國人喜愛的香甜飲料，此次做成冰涼霜淇淋。

▲國人熱愛的泰奶不只有飲品可以喝，還做成現擠泰奶霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲國人熱愛的泰奶不只有飲品可以喝，還做成現擠泰奶霜淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）
📍泰式嘟嘟糕
整點出爐的泰式嘟嘟糕，三種顏色口味依序為綠色香蘭葉、紫色紫薯和橘色泰奶，美麗的色彩與Q彈綿密的蛋糕體好吃又好拍。

▲外觀顏色繽紛的小甜點泰式嘟嘟糕。（圖／晶華酒店提供）
▲外觀顏色繽紛的小甜點泰式嘟嘟糕。（圖／晶華酒店提供）
📍香茅青檸啤酒
飲料除了有清爽芳香的「薄荷青檸椰子水」、揉合草本及花蜜香氣的「香蘭蜜香紅茶」，為強化飲品佐餐的服務，啤酒部分特別在香氣細膩的台灣生啤酒之外，加入臺虎精釀特別為泰市場獨家打造的香茅青檸啤酒，酸香柔順的口感洋溢著柑橘與草本氣息。

📍超厚月亮蝦餅
月亮蝦餅雖非正統泰式菜，但是卻深受台灣人喜愛，因此也該是吃泰國菜時的必點菜色，泰市場更強調「超厚」，最厚的部位足足有2.5公分，也被很多顧客形容是「地表上最厚月亮蝦餅」。

▲極厚月亮蝦餅尺寸驚人，報稱為地表最厚月亮夾餅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲極厚月亮蝦餅尺寸驚人，報稱為地表最厚月亮夾餅。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，與泰市場同樣是人氣吃到飽品牌的「漢來海港自助餐廳」，3月起調漲餐價，最高漲幅為最多增加100元，不過海港日前也逐漸增加新菜色，包含松葉蟹、生蠔等生猛海鮮，另外還加碼有紅、白酒喝到飽。

▲漢來海港自助餐廳全台共有7家分店，本月起已漲價，但菜色也升級，加碼松葉蟹腳、蒸生蠔、紅白酒都將無限量供應。（圖／漢來美食提供）
▲漢來海港自助餐廳全台共有7家分店，本月起已漲價，但菜色也升級，加碼松葉蟹腳、蒸生蠔、紅白酒都將無限量供應。（圖／漢來美食提供）
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