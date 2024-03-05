泰市場重新開幕！90道料理吃到飽　「必吃8大菜」這2款海鮮吃回本

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📍泰式宮廷一口泰
入座後有專人送上的泰式宮廷開胃小點「一口泰」，主廚選用手掌大小的新鮮芥蘭葉，食用時依喜好包入花生米、蝦米、紫洋蔥、薑、檸檬、紅綠辣椒等，淋上以魚露和椰漿調製成的醬汁即可入口，滋味充滿甜、鹹、酸、辣，是在泰國當地餐廳常見的開胃小菜。
📍泰國蝦與松葉蟹腳
泰市場招牌的「現流海鮮區」，使用來自台東成功漁港的現流魚獲製成的各式生魚片及魚生，看得到之前的招牌菜色如生食級天使紅蝦、甜蝦與干貝，周末更是加碼提供個頭碩大的泰國蝦，以及鮮甜的松葉蟹腳，食用時搭配山葵酸辣醬、蒜味生蝦醬、魚露辣椒醬、香茅美乃滋、檸檬芥末籽醬、檸香酸甜醬與泰式辣茄醬等。
📍泰式風味披薩
全新推出泰式風味披薩，由服務人員定時派送，熱騰騰上桌。第一波口味是貓山王榴蓮披薩，用有榴槤之王的貓山王加入增加風味的切達起士製作。
📍泰奶霜淇淋
位在色彩繽紛的「南洋甜品區」，泰國人喜愛的香甜飲料，此次做成冰涼霜淇淋。
📍泰式嘟嘟糕
整點出爐的泰式嘟嘟糕，三種顏色口味依序為綠色香蘭葉、紫色紫薯和橘色泰奶，美麗的色彩與Q彈綿密的蛋糕體好吃又好拍。
📍香茅青檸啤酒
飲料除了有清爽芳香的「薄荷青檸椰子水」、揉合草本及花蜜香氣的「香蘭蜜香紅茶」，為強化飲品佐餐的服務，啤酒部分特別在香氣細膩的台灣生啤酒之外，加入臺虎精釀特別為泰市場獨家打造的香茅青檸啤酒，酸香柔順的口感洋溢著柑橘與草本氣息。
📍超厚月亮蝦餅
月亮蝦餅雖非正統泰式菜，但是卻深受台灣人喜愛，因此也該是吃泰國菜時的必點菜色，泰市場更強調「超厚」，最厚的部位足足有2.5公分，也被很多顧客形容是「地表上最厚月亮蝦餅」。
另外，與泰市場同樣是人氣吃到飽品牌的「漢來海港自助餐廳」，3月起調漲餐價，最高漲幅為最多增加100元，不過海港日前也逐漸增加新菜色，包含松葉蟹、生蠔等生猛海鮮，另外還加碼有紅、白酒喝到飽。
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