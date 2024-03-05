已婚馬尾妹上校遭特勤少將強吻！軍方：視調查結果提供當事人協助
上（2）5日，曾擔任總統當選人賴清德「萬里警衛室」主任的國安局特勤中心少將謝靜華，被拍到在路邊酒後強吻女子。週刊今（5）日爆出「馬尾妹」身份其實是國防部已婚高階軍官，還用假名寫聲明書替謝脫罪。對此，國防部表示，所屬尤姓上校欲駕車協助國安局謝姓少將返家時，發生酒後脫序事件。全案對國軍形象及當事人，均造成相當程度斲傷，將秉毋枉毋縱原則，釐清事實真相；並視調查結果，提供當事人必要協助。
記者呂炯昌／台北報導
立院院會今日持續對行政院院長陳建仁提出施政方針及施政報告繼續質詢，國防部長邱國正會前受訪時，被問到謝靜華酒後路邊強吻女子一事，傳出國安高層有包庇，有進行懲處嗎？邱國正表示，事情發生後，對她的家庭蠻大損傷，有出面調查了解，她有被欺負的話當然幫忙發聲，但目前為止表現都蠻正常，國防部也希望照顧官兵立場，來幫她解決，看哪邊有委屈的話幫她處理。
針對媒體報導「已婚女上校遭強吻」，國防部下午發布新聞稿表示，所屬尤姓上校欲駕車協助國安局謝姓少將返家時，發生酒後脫序事件。全案對國軍形象及當事人，均造成相當程度斲傷，將秉毋枉毋縱原則，釐清事實真相；並視調查結果，提供當事人必要協助。