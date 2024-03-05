有表／數位身分證喊卡爭議一次看！研議逾20年　賠2.8億全民埋單

巷仔內／數位身分證喊卡2.8億泡湯　帳應算在民進黨頭上

▲ 唐鳳（左）與徐國勇（右）大力宣傳數位身分證。（圖／內政部提供）
▲ 唐鳳（左）與徐國勇（右）大力宣傳數位身分證。（圖／內政部提供）

記者何哲欣／台北報導

內政部推數位身分證，因民間反彈過大，2021年宣布暫緩，但事實上已確定喊卡，2年來陸續與廠商談後續賠償。數位身分證雖是國民黨執政時期就提出，但民進黨2016年上任後發包強推，面對各界質疑資安疑慮，民進黨也無力化解，政策喊卡後，總計2.8億元由全民埋單。

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讓人不解的是，民進黨上台後大推數位發展，還大張旗鼓成立數位發展部，但執政多年來，不只詐騙氾濫、人民也對政府的資安不放心，難道民進黨多年的數位政策，真的只剩網路宣傳作戰的功能？

數位身分證的爭議在於，晶片儲存個資過多，民眾擔心侵犯隱私、個資外洩，就連民進黨立委、立場偏綠的民間團體，也都不支持。但事實上，台灣不是全世界第一個推動數位身分證的國家，行政院秘書長李孟諺在2020年底都說過，都說全世界有128個國家使用晶片或數位身分證，使用紙本身分證的國家越來越少，台灣要跟上世界潮流。

行政院大力推動，猶記得當時的內政部長徐國勇，數發部長唐鳳（時任政委）也撩落去拍廣告宣傳，但民眾就是不放心。究其原因，民眾個資掌握在民間企業，都可能外洩、遭詐諞集團利用了，何況是管理鬆散的公務部門？

2022年10月有駭客在國外論壇上公開兜售我國戶役政資料2357萬2055筆，不過內政部始終否認有戶役政系統遭駭客入侵洩漏，外流資料也與內政部無關。無法想像若全面化發數位身分證，民眾個資遭冒用、盜用的情形，會變得多嚴重。

民進黨還在2022年8月設立數發部，由號稱「IT天才大臣」的唐鳳擔任首任部長，除了推動數位政府外，國人也期待數發部能強化台灣的網路安全，打擊網路詐騙。但同樣的，數位發展部成立1年多，也遭質疑成效不彰，唐鳳被點名下台。

民進黨延續國民黨政策，推動換發數位身分證，但卻始終無法讓民眾相信政府有能力管理個資、強化資安，多年來對於詐騙集團的民怨，就是鐵證。民進黨推動數位政府，但外界的印象只剩網軍橫行；民進黨無能管理網路世界秩序，讓數位身分證不得不喊卡，2.8億的帳，當然要算在民進黨頭上。

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