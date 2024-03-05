巷仔內／數位身分證喊卡2.8億泡湯　帳應算在民進黨頭上

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數位身分證的爭議在於，晶片儲存個資過多，民眾擔心侵犯隱私、個資外洩，就連民進黨立委、立場偏綠的民間團體，也都不支持。但事實上，台灣不是全世界第一個推動數位身分證的國家，行政院秘書長李孟諺在2020年底都說過，都說全世界有128個國家使用晶片或數位身分證，使用紙本身分證的國家越來越少，台灣要跟上世界潮流。
行政院大力推動，猶記得當時的內政部長徐國勇，數發部長唐鳳（時任政委）也撩落去拍廣告宣傳，但民眾就是不放心。究其原因，民眾個資掌握在民間企業，都可能外洩、遭詐諞集團利用了，何況是管理鬆散的公務部門？
2022年10月有駭客在國外論壇上公開兜售我國戶役政資料2357萬2055筆，不過內政部始終否認有戶役政系統遭駭客入侵洩漏，外流資料也與內政部無關。無法想像若全面化發數位身分證，民眾個資遭冒用、盜用的情形，會變得多嚴重。
民進黨還在2022年8月設立數發部，由號稱「IT天才大臣」的唐鳳擔任首任部長，除了推動數位政府外，國人也期待數發部能強化台灣的網路安全，打擊網路詐騙。但同樣的，數位發展部成立1年多，也遭質疑成效不彰，唐鳳被點名下台。
民進黨延續國民黨政策，推動換發數位身分證，但卻始終無法讓民眾相信政府有能力管理個資、強化資安，多年來對於詐騙集團的民怨，就是鐵證。民進黨推動數位政府，但外界的印象只剩網軍橫行；民進黨無能管理網路世界秩序，讓數位身分證不得不喊卡，2.8億的帳，當然要算在民進黨頭上。