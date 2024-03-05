川普勝利！美國聯邦最高法院推翻科州判決　重點整理QA一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
科州最高法院去年12月根據美國憲法第14修正案第3條的叛亂條款，將川普從該州的共和黨總統初選中剔除，因為認定川普煽動其支持者，於2021年1月6日襲擊美國國會大廈、參與叛亂。
事實上，這其實可以說是官司纏身的川普，真正可能阻止他繼續參與美國大選的唯一因素，而隨著美國聯邦最高法院推翻科州的判決，認定科州總統初選不得排除川普，且這判決一體適用於其他各州，川普取得競選美國總統的資格可說大勢底定。
Ｑ：所以聯邦最高法院大法官認定川普沒有參與叛亂嗎？
大法官的意見書中完全沒有提及川普是否參與叛亂，也沒有對科州最高法院認定川普參與叛亂有任何評論。這也是為何部分反川普民眾認為，大法官的裁決不能算是川普勝利的原因，因為大法官實際上說的並不是川普無罪，也沒有替川普未參與叛亂背書。
Ｑ：所以聯邦最高法院大法官為何推翻科州判決？
9位大法官一致認同應推翻科州判決，理由是如果各州有權裁定聯邦公職候選人的資格，那麼這將影響聯邦權力與州權力之間的平衡，由於不同州可能有不同的看法，將會導致混亂。
Ｑ：聯邦最高法院大法官中有3位自由派，6位保守派，他們有達成一致看法嗎？
這問題的答案既是對，也不對。在推翻科州判決上，9位大法官確實達成一致。但是在判決的多數意見書中，5位大法官認為只有等到國會針對第14修正案第3條的叛亂條款立法後，各州才能動用這項權利，而這意見遭到另外4位大法官、包括3位自由派大法官反對。反對意見認為，要求國會先立法等於關閉了第14修正案被使用的機會，國會立法是否是執行第14修正案第3條的唯一手段，與駁回科州判決並沒有直接關係，意見書無須過度延伸。
3位自由派大法官批評，多數法官的意見將判決延伸到國會，只是為了「使所有被指控的叛亂分子，免受未來對其聯邦職位的挑戰」，這樣的意見既沒有得到充分的支持，也毫無道理。
而與3位自由派大法官一起持不同看法的保守派大法官巴雷特（Amy Coney Barrett），則在個人意見中緩頰，強調雖然她不認同另外5位大法官的意見，但現在不是放大分歧的時候，值此總統大選前的敏感時刻，判決書應該降低而不是升高全國的對立氣氛，「我們的分歧遠不如我們的一致重要」，9位大法官都同意本案結論、推翻科州的判決，「這就是美國人應該帶回家的信息」。
Ｑ：聯邦最高法院公佈裁決後，美國輿論反應如何？
川普立即對這一裁決表達歡迎，稱希望這決定能夠有助於團結國家，是美國的「重大勝利」。不過，根據芝加哥大學之前的民調，事實上不管最高法院的判決為何，都無法弭平美國民眾黨派之間的分歧。