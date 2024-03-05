維力也中鏢蘇丹紅？彰化衛生局稽查發現「批號、數量卻對不上」

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經衛生局稽查維力食品，該公司於112年12月間向海順國際食品有限公司進貨「辣椒粉(無照、低菌)(H)(有效日期2025.9.22)」120公斤，微量用於調味包及休閒食品之調味，衛生局前往現場稽查發現，進貨之品項、效期批號、出貨日期與數量等均與高雄市政府衛生局提供之問題產品及流向資訊、以及進口商於食藥署「食品追溯追蹤管理系統」申報資料不一致，已函請該局釐清查證，為防堵有疑慮產品於供應鏈流通，維護民眾食品安全，本局已令業者現場1,296公斤有疑慮半成品及成品暫停使用及出貨，並全面進行抽驗。
維力食品發布3點聲明如下：
一、 本公司使用之辣椒粉雖與高雄市衛生局通知檢驗異常之辣椒粉為 同一進口報單， 但報關單內有四種不同規格之辣椒原料，本公司 向海順公司採購之低菌無輻照辣椒粉進廠後依本公司流程即先送 第三方公正單位(歐陸食品檢驗股份有限公司)進行蘇丹紅色素、 農藥殘留及重金屬等共八項檢測，檢測結果完全合格後才投入生產。檢驗報告如附件。
二、 本公司所使用之產品原物料均經嚴格把關，除遵照食品衛生法規執行廠商提供之合格資料外並自行送驗，取得檢驗合格報告後才投產使用。三、 本公司去年 12 月 15 日首次採購海順公司之原料，12 月 18 日送 驗，12 月 25 日 取得測試合格結果。為慎重起見，後續將全面停 用此廠商原料並配合相關衛生單位之調查與指示進行處置。