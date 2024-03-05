電豹女辣曬絕美胴體！她為省水不愛洗頭 「極致節約行為」超傻眼
「啦啦隊女神」Leopard Girls電豹女隊長小楓（Leaya）、笑笑、語萱（Judy）、Nia於今（5）日受新能源單位邀請，出席新能源系統啟用儀式，她們身穿火辣啦啦隊服，秀出美胸與小蠻腰，在現場賣力唱跳，展現活力。說到「電」，電豹女各自分享遇過跳電的恐怖狀況，其中笑笑的最可怕，燈泡壞掉閃出火花開始冒煙，超恐怖現場嚇壞現場所有人。而Nia則是自爆為了省水，所以減少洗頭的頻率。
記者吳雨婕／綜合報導
能源與生活息息相關，Leopard Girls回憶曾遇過電力突發狀況，隊長小楓提到有次球賽驗出當中跳電，球場突然一片漆黑讓膽小的她非常害怕；兼任舞蹈老師的笑笑透露，某次教課突然燈壞掉爆閃火花後開始冒煙，嚇壞現場所有學生；語萱分享在家夜晚看恐怖電影突然跳電，嚇到魂都快飛了，立刻尖叫喊「阿嬤」，反而阿嬤被語萱的尖叫聲嚇到不知所措；Nia鮮少遇過電力狀況，但非常容易與人一觸碰就「觸電」，常常會被電出「噼里啪啦」的聲音嚇到十分害怕。
為響應綠電能，Leopard Girls節約能源有一套，隊長小楓與笑笑分享能走路就走路，響應環保又能運動健身一兼二顧，而語萱對水資源非常節約，竟然不用洗衣機，而是洗澡時不浪費水源會同時洗衣服，且是拿洗衣板跟盆子裝水親手刷所有清洗衣物，極致節約的行為令好友瞠目結舌；Nia則分享洗頭會耗費很多水量故減少洗頭頻率，但Nia特別強調：「我不是懶的洗頭唷，是為了省水！」
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