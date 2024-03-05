特企／「玖壹壹」攜手「鑫羿文創」推出紀念酒　再加碼送親簽公仔

今年是本土饒舌天團「玖壹壹」成立十五週年，自《癡情男子漢》爆紅以來，相繼推出《9453》、《來個蹦蹦》發燒嘻哈金曲，充滿「台味」且我行我素的無俚頭風格，擄獲無數歌迷的心，叱吒台灣樂壇十五年，Youtube頻道總觀看數更突破13億人次！而與玖壹壹「同款」中部發跡的潮流品牌「BROMAN」來自「中台市」，形容來自各行各業，擁有多元化想法的新世代族群，對於自我生活非常有態度，將台灣街頭嘻哈文化融入日常，詮釋正港Brotherhood精神，將「Local 的俗 帶單薄仔帥」發揮淋漓盡致，深受本土潮流粉絲喜愛。
歡迎光臨「中台市」！在充滿紀念性的2024年，「BROMAN」與「鑫羿文創」團隊首次聯名合作，結合玖壹壹正港中部特色與嘻哈風格，推出「BROMAN強棒出擊紀念酒禮盒」，打開將近50cm的重磅質感包裝，好比開箱限量球鞋的爽度，首先映入眼簾的是三支搶眼的強棒造型金門皇家高粱酒、BROMAN造型紙鎮公仔一隻，每一組禮盒皆隨機配贈三款「BROMAN肖像明信片」＆限量編號保證卡，「Local」與「潮流」完美混合超吸睛設計，心意十分到位，極具收藏價值，相信將引起一波購買熱潮！
此款「BROMAN強棒出擊紀念酒禮盒」定價$6,911元，全台限量911組於3/14中午12時在鑫羿文創與全台指定酒商通路同步開放預購；並且為回饋「中台老鄉」，凡預購禮盒出示身分證件英文字符合「L、B、N」的消費者即享免運。此外，玖壹壹三名成員更加碼彩蛋，在30隻BROMAN造型公仔留下親筆簽名，將採隨機出貨方式，期待為收到禮盒的朋友製造更多驚喜，喜愛玖壹壹的粉絲打鐵要趁熱！活動詳情請至鑫羿文創LINE@官方帳號。
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