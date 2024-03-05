李千娜產前大解放！緊身窄裙「深V滑到肚」 39歲身材不科學
39歲藝人李千娜與演員老公黃尚禾的龍寶寶「Yellow」下個月出生，孕期一路增重14公斤的李千娜，日前分享一組窈窕寫真，只見她一襲緊身深V窄裙，身材比例宛如模特兒，雪白美胸和小蠻腰搭配上一雙長腿，曲線前凸後翹、非常迷人，說是少女的身材也沒人懷疑，經紀人回覆《NOWnews今日新聞》，這組照片是去年6月拍攝，當時還沒懷孕。
記者羅凌筠／台北報導
李千娜與前夫的一對子女都上大學了，時隔18年再懷第3胎兒子，各種頭暈、孕吐的害喜症狀都來，經紀人提到：「不適的狀況初期比較多，肚子頂著大寶寶，會有點不舒服，現在已經滿穩定。」李千娜下個月就要進產房，目前沒有完全停工，還有宣傳唱片的通告要跑。
李千娜與黃尚禾拍電影《少年吔》結緣，交往2年修成正果，黃尚禾因母親身體狀況不好，正是因為那段時間有李千娜在旁陪伴、照顧家人，從而更加認定了這份感情，李千娜是黃尚禾第1個帶回家過年的女生，長輩都很喜歡。
兩人的兒子「Yellow」在超音波照裡嘴巴翹翹、鼻子尖尖，長得很像李千娜，黃尚禾初為人父滿心期待，對懷孕的李千娜寵愛有加，每天8點起床，準備水果、葉酸、維他命、鐵、鋅，李千娜起床一下樓就看到滿桌食物，被伺候得非常幸福。
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